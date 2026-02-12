logo
Noćna mora Arsenala ne prestaje da daje golove

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Antoan Semenjo vodi Mančester sitiju ka tituli, a Arsenal neće ni ove noći spavati mirno zbog njega i zbog Gvardioline mašinerije.

Mančester siti prišao Arsenalu Semenjo eksplodirao kod Gvardiole Izvor: Epa/Adam Vaughan

Mančester siti pobijedio je Fulam 3:0 u sredu i prišao na samo tri boda zaostatka za Arsenalom, liderom koji ima odigranu utakmicu manje. Golovima Antoana Semenja (26), nedavnog pojačanja iz Bornmuta, kao i Nika O'Rajlija i Erlinga Halanda, ekipa Pepa Gvardiole već do poluvremena je vodila ubjedljivih 3:0 i uradila sve što je potrebno da pobijedi.

Iako je u prošlom kolu, na gostovanju Sitija Liverpulu, u jednom trenutku Arsenal imao "plus 9", očigledno je da Siti neće dozvoliti ekipi Mikela Artete da dominira i da mirno ide ka tituli. Tim iz Londona gostovaće u četvrtak Brentfordu sa imperativom pobjede.

I ovaj meč pokazao je koliko je važan transfer bio dovođenje Semenja iz Bornmuta u januaru za 72,5 miliona evra, jer je postigao peti gol u posljednjih osam mečeva. Njegov doprinos mogao bi da bude presudan u potjeri "građana" za liderom tabele, na 12 kola do kraja.

Gvardiola mu objasnio šta hoće od njega

Semenjo je u meču protiv Fulama imao i jednu asistenciju, za impresivan početak u dresu Sitija - pet golova u osam utakmica, uključujući tri u posljednja četiri kola. Krilni napadač bio je strijelac protiv Vulverhemptona, Totenhema i sada Fulama u Premijer ligi, u FA Kupu je pogodio protiv Eksitera u trijumfu 10:1, a u Liga-kupu bio je strijelac u polufinalnom dvomeču protiv Njukasla.

"Kada smo se prvi put sreli, Gvardiola mi je rekao da samo nastavim da igram svoju igru. Ne želi da ništa oduzme od nje iako dolazim u tim koji insistira na dodavanjima i iako drži loptu u svom posjedu. Biće trenutaka u kojima ću moći da se istaknem, a to mi uliva veliko samopouzdanje. Pep želi da tera protivničke defanzivce da 'izađu'. Hoće da 'izvuče' i njihove vezne igrače, a kada se otvori prostor, ulaziš u njega ili napadaš iza leđa odbrane. Sve su to sitnice o kojima do sada nisam razmišljao, ali Pep o njima razmišlja. Sada i ja mislim na te stvari, jer mi često govori o tome. Mislim da je ključna stvar prilagođavanje na ovaj sistem i osjećam da mi saigrači mnogo olakšavaju taj posao", kazao je Semenjo.

Svi golovi u pobjedi Sitija pali su u periodu od 24. do 39. minuta, a trijumf je dodatno podgrijao temperaturu na Ostrvu. Ona će dostići najveću tačku na termometru kada Siti bude 18. aprila dočekao Arsenal na svom stadionu "Itihad".



Tagovi

Mančester siti Arsenal Premijer liga

