Noćna mora Arsenala ne prestaje da daje golove

Antoan Semenjo vodi Mančester sitiju ka tituli, a Arsenal neće ni ove noći spavati mirno zbog njega i zbog Gvardioline mašinerije.

Izvor: Epa/Adam Vaughan

Mančester siti pobijedio je Fulam 3:0 u sredu i prišao na samo tri boda zaostatka za Arsenalom, liderom koji ima odigranu utakmicu manje. Golovima Antoana Semenja (26), nedavnog pojačanja iz Bornmuta, kao i Nika O'Rajlija i Erlinga Halanda, ekipa Pepa Gvardiole već do poluvremena je vodila ubjedljivih 3:0 i uradila sve što je potrebno da pobijedi.

Iako je u prošlom kolu, na gostovanju Sitija Liverpulu, u jednom trenutku Arsenal imao "plus 9", očigledno je da Siti neće dozvoliti ekipi Mikela Artete da dominira i da mirno ide ka tituli. Tim iz Londona gostovaće u četvrtak Brentfordu sa imperativom pobjede.

I ovaj meč pokazao je koliko je važan transfer bio dovođenje Semenja iz Bornmuta u januaru za 72,5 miliona evra, jer je postigao peti gol u posljednjih osam mečeva. Njegov doprinos mogao bi da bude presudan u potjeri "građana" za liderom tabele, na 12 kola do kraja.

Gvardiola mu objasnio šta hoće od njega

Semenjo je u meču protiv Fulama imao i jednu asistenciju, za impresivan početak u dresu Sitija - pet golova u osam utakmica, uključujući tri u posljednja četiri kola. Krilni napadač bio je strijelac protiv Vulverhemptona, Totenhema i sada Fulama u Premijer ligi, u FA Kupu je pogodio protiv Eksitera u trijumfu 10:1, a u Liga-kupu bio je strijelac u polufinalnom dvomeču protiv Njukasla.

"Kada smo se prvi put sreli, Gvardiola mi je rekao da samo nastavim da igram svoju igru. Ne želi da ništa oduzme od nje iako dolazim u tim koji insistira na dodavanjima i iako drži loptu u svom posjedu. Biće trenutaka u kojima ću moći da se istaknem, a to mi uliva veliko samopouzdanje. Pep želi da tera protivničke defanzivce da 'izađu'. Hoće da 'izvuče' i njihove vezne igrače, a kada se otvori prostor, ulaziš u njega ili napadaš iza leđa odbrane. Sve su to sitnice o kojima do sada nisam razmišljao, ali Pep o njima razmišlja. Sada i ja mislim na te stvari, jer mi često govori o tome. Mislim da je ključna stvar prilagođavanje na ovaj sistem i osjećam da mi saigrači mnogo olakšavaju taj posao", kazao je Semenjo.

Svi golovi u pobjedi Sitija pali su u periodu od 24. do 39. minuta, a trijumf je dodatno podgrijao temperaturu na Ostrvu. Ona će dostići najveću tačku na termometru kada Siti bude 18. aprila dočekao Arsenal na svom stadionu "Itihad".



