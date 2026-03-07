Košarkašice Orlova šesti put zaredom osvojile Kup BiH!

Do novog trofeja "orlice" su stigle u Zenici.

Košarkašice Orlova osvojile su šesti uzastopni trofej Kupa BiH!

Banjalučanke su u večerašnjem finalu, igranom u Zenici, trijumfovale nad domaćim Džamperom Taurus razlikom od dva poena (75:77), iako se činilo, na početku posljednje četvrtine, da će lako privesti meč kraju.

Bile su Banjalučanke 16 poena ispred rivala (51:67), koji se, međutim, nije predavao. Uspjele su igračice Džampera da se vrate u meč i smanje minus na samo dva poena (73:75) na 45 sekundi do kraja, ali su "orlice" sa linije za slobodna bacanja privele meč kraju i odbranile kup-trofej na nivou BiH.

U ekipi Orlova prednjačile su Mia Draškičević sa 17 i Marija Keševljević sa 15 poena, dok su se u taboru Džampera istakle Kamrin Hil sa dabl-dabl učinkom (23 poena i 10 skokova) i Tanija Gordon (18 poena).

