logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Košarkašice Orlova šesti put zaredom osvojile Kup BiH!

Košarkašice Orlova šesti put zaredom osvojile Kup BiH!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Do novog trofeja "orlice" su stigle u Zenici.

Orlovi osvojili Kup BiH Izvor: KS BiH

Košarkašice Orlova osvojile su šesti uzastopni trofej Kupa BiH!

Banjalučanke su u večerašnjem finalu, igranom u Zenici, trijumfovale nad domaćim Džamperom Taurus razlikom od dva poena (75:77), iako se činilo, na početku posljednje četvrtine, da će lako privesti meč kraju.

Bile su Banjalučanke 16 poena ispred rivala (51:67), koji se, međutim, nije predavao. Uspjele su igračice Džampera da se vrate u meč i smanje minus na samo dva poena (73:75) na 45 sekundi do kraja, ali su "orlice" sa linije za slobodna bacanja privele meč kraju i odbranile kup-trofej na nivou BiH.

U ekipi Orlova prednjačile su Mia Draškičević sa 17 i Marija Keševljević sa 15 poena, dok su se u taboru Džampera istakle Kamrin Hil sa dabl-dabl učinkom (23 poena i 10 skokova) i Tanija Gordon (18 poena).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Orlovi košarka Kup BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC