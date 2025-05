Banjalučanke na korak od treće uzastopne titule: Orlovi "vezali" 65 pobjeda!

Košarkašice Orlova imaju priliku da u srijedu u Banjaluci po treći put uzastopno postanu šampionke Bosne i Hercegovine.

Izvor: Facebook/KK Orlovi

Banjalučki tim u srijedu od 16 časova ugostiće Lavove u dvorani "Obilićevo" u trećoj utakmici finala plej-ofa Lige BiH, a već vodi sa 2:0 u seriji pa mu je potreban još jedan trijumf za konačno slavlje i odbranu titule.

Trener Ivan Simić vjeruje da će djevojke naći snage za još jedan susret i da će trijumfalno izaći iz njega te na taj način kompletirati trofeje ove sezone u kojoj su već osvojile Kup Republike Srpske i Kup BiH. Orlovi imaju priliku da drugu sezonu zaredom okončaju bez poraza.

"Nadam se i verujem da će djevojke smoći snage da završimo finalnu seriju te ostavimo titulu u Banjaluci. Mislim da to zaslužujemo po svemu što smo prikazali ove sezone i pored "milion" problema koje smo imali. Pokazali smo zajedništvo i kvalitet, tako da se nadam da ćemo to završiti iako neće biti lako. Lavovi neće doći da se predaju. Verujem u ove djevojke koje su pokazale da smo fenomenalna ekipa", - rekao je Simić te pozvao publiku da im da podršku.

Kapiten Orlova Hana Predojević u prošloj utakmici se vratila na teren nakon malo više od mjesec dana pauze zbog povrede i sada se nada da će podići novi pehar.

"Odigrala sam utakmicu u Brčkom nakon mjesec dana pauze i trudila se da se to ne osjeti na mojoj igri. Djevojke su izdržale važan dio sezone bez mene i dobro su se uigrale i bilo mi je teško da se vratim. Bila je to timska pobjeda jer smo sve dale doprinos. Sada nas čeka treća utakmica, koja je najvažnija u sezoni. Imamo priliku da još jednu sezonu završimo bez poraza i mislim da su sve djevojke jako motivisane jer je još jedan meč do kraja. Ima umora, ali mislim da ćemo završiti bez poraza", poručila je ona.

Predsjednik kluba Luka Lugonja naveo je podatak da ekipa nije poražena već 65 utakmica u BiH, ali da to skoro niko ne prepoznaje u gradu pa im izostaje pomoć.

"Tokom tri godine imali smo samo jedan poraz uz sve nedaće koje nas prate, koje su, prije svega, vezane za finansiranje, ali i povrede igračica. Došli smo do cilja i sada treba da finiširamo sezonu i treći put zaredom stignemo do titule", rekao je Lugonja, a prenio "Glas Srpske".

(MONDO)