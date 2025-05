Banjalučanka krenula stopama Saše Čađo: Marina Maljković pozvala kapitenku Orlova u reprezentaciju Srbije!

Kapitenka banjalučkih Orlova Hana Predojević pozvana je u A selekciju Srbije!

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Ovo je na konferenciji za medije u Banjaluci, povodom finala plej-ofa šampionata Bosne i Hercegovine saopštio Luka Lugonja, predsjednik banjalučkog kluba.

"Zahvaljujući dobrim igrama u WABA ligi i u domaćim takmičenjima, čak je našu igračicu, kapitenku Hanu Predojević pozvala i Marina Maljković, selektorka Srbije u reprezentaciju. To nam je satisfakcija. Ona i Ana Pavlović, kao i Marina Marčetić su takođe srpske reprezentativke do 21 godine. Ponosni smo na to", rekao je Lugonja.

Predojević je tako poslije Saše Čađo, proslavljene banjalučke košarkašice, koja je dugogodišnja srpska reprezentativka, pozvana u nacionalni tim.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

"Veoma sam zahvalna na pozivu selektorke Marine, to mi je dalo motivaciju da nastavim dalje. Ispunjen mi je san jer sam to željela od prvog dana kad sam počela da treniram košarku prije devet godina. To je san svake igračice, mislim da se trud i rad na kraju ispatio", rekla je kapitenka Orlova o pozivu u selekciju Srbije.



Takođe, gledano još dalje u prošlost, igračica Orlova nastavila je tradiciju igranja za nacionali tim nakon raspada Jugoslavije za koju su s velikim uspjehom nastupale Slađana Golić, Gordana Janjić, Slađana Šipka i druge.

