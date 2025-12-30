logo
"Srbija nije kao u američkim filmovima": Džareda Batlera oduševio Beograd, taksiste je posebno zapamtio

"Srbija nije kao u američkim filmovima": Džareda Batlera oduševio Beograd, taksiste je posebno zapamtio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novi ljubimac navijača Crvene zvezde Džared Batler oduševio se Beogradom kako košarkaški, tako i životno. A taksisti su mu posebno zapali za oko.

dzared batler srbija nije kao u americkom filmu Izvor: MN PRESS

Došao je usred sezone i odmah je osvojio srca navijača Crvene zvezde. Ne govori statistika od 12,9 poena po meču u Evroligi koliko je napadački talenat Džareda Batlera oduševio ljubitelje košarke u Beogradu, a kako vrijeme prolazi, američki bek je sve povezaniji sa ovim timom.

"Mislim da je za svaki odnos potrebno vrijeme, ali ovi momci su sjajni karakteri i sjajni momci. Zabavno mi je sa njima", rekao je na početku razgovora za MONDO Džared Batler.

Pogledajte

02:19
Džared Batler za MONDO
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Uvijek je tranzicija na evropsku košarku nezgodna, ali trener Saša Obradović ističe da Batler uspijeva da shvati način na koji se ovdje igra. Na odbrani još ima da se radi, ali priznaje i Batler da nije lako.

"Ne znam sa čime bi to uporedio. Da je bilo toliko promjena. Ne samo što se tiče košarke nego i života. Ali iskreno uživao sam da radim svoj posao uz pomoć saigrača", naglasio je on.

Hoće loptu, kao kad je pokorio Ameriku

Novi košarkaš Crvene zvezde i pored epizodne NBA karijere u Americi ima kultni status. Pamti se njegova dominacija i titula u NCAA 2021. godine sa Bejlorom. Da bi tako nešto opet doživio došao je u Evropu.

"Da, naravno da uživam u mojoj ulozi. Potpuno je drugačije od moje uloge u NBA ligi i uspijevam da budem mnogo više na terenu, tako da je sjajno. To je sigurno jedan od razloga za dolazak u Evropu. Dobio sam šansu da igram sjajnu košarku, da imam loptu u rukama, to je bio jedan od razloga", naglasio je on.

Uhvatili smo ga na novogodišnjem koktelu Crvene zvezde kako se vrlo srdačno pozdravlja sa Džoelom Bolombojem. Da li se znaju od ranije? "Ne, nemam pojma o njemu, samo sam čuo sjajne stvari o njemu i uzbuđen sam što se vraća", rekao nam je.

Holivud laže... Ko bi rekao?

Izvor: MN PRESS

Vrlo brzo je shvatio i koliko je lijepo biti košarkaš Crvene zvezde u Beogradu. Nije Srbija ono što o njoj kaže američki film...

"Nisam nikoga poveo, tu sam sam. Uživam. Beograd me je iznenadio koliko su ljudi prijatni. Evropljani su u američkim filmovima zli likovi, ali ovdje su ljudi toliko topli i toliko vole i košarku i ljude. Jako uživam", priznao nam je Batler, koji je imao nekoliko neočekivanih "bonusa" na svoj ugovor u Beogradu.

"Dešavalo mi se to nekoliko puta, nisu htjeli da mi naplate jer igram za Crvenu zvezdu!"

(MONDO, Nikola Lalović)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

04:41
Saša Obradović izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

