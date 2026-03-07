logo
Juventus slavio u Seriji A poslije mjesec dana: "Fenjeraš" nemoćan u Torinu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Bjanko-neri su savladali Pizu u 28. kolu.

Serija A Juventus Piza Izvor: Tano Pecoraro / LaPresse / Profimedia

Juventus je poslije više od mjesec dana uspio da trijumfuje u Seriji A!

Prvog februara, bjanko-neri su na stadionu "Enio Tardini" izašli na kraj sa Parmom (1:4), poslije čega nisu znali za pobjedu. Upisali su dva remija, oba sa rimskim klubovima (Lacio 2:2, Roma 3:3), i isto toliko poraza (Inter 3:2, Komo 0:2), ali su na pobjednički kolosijek uspjeli da se vrate večeras, kada sem ruku na srce, od njih to i očekivalo.

Lako je ekipa Lućana Spaletija nadigrala i savladala "fenjeraša" Pizu (4:0), zadržavši korak za timovima kojima je cilj plasman u Ligu šampiona na kraju sezone.

Uspjela je Piza da odoli Juventusu u prvih 45 minuta, ali su u nastavku stvari vrlo brzo došle na svoje mjesto.

Nakon asistencije Kenana Jildiza, Andrea Kambijazo je u 54. minutu prvi probio odbranu gostiju. Sredinom poluvremena se u strijelce upisao i Markus Tiram, da bi pomenuti Jildiz 15 minuta prije kraja i sam zatresao mrežu nemoćnog rivala, koji je četvrti put loptu iz mreže vadio duboko u nadoknadi. Tada je svoje mjesto na listi strijelaca našao i Džeremi Boga.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

