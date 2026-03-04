logo
Povratak na teren i pregovori: Ovo su svi detalji o budućnosti Dušana Vlahovića u Juventusu

Povratak na teren i pregovori: Ovo su svi detalji o budućnosti Dušana Vlahovića u Juventusu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski napadač Dušan Vlahović na teren bi mogao da se vrati 7. marta, a nakon što poslije duže pauze zaigra, ostaje pitanje da li će i u narednim sezonama biti igrač Juventusa?

Dušan Vlahović se vraća na teren Izvor: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Srpski fudbaler Dušan Vlahović (26) uskoro bi mogao da se vrati na teren. Kako javljaju italijanski mediji, Vlahović trenira individualno, uskoro će biti priključen timu i ako sve bude išlo po planu na terenu ga možemo vidjeti već 7. marta protiv Pize. A kad i zvanično zaigra, Juventusu ostaje još samo jedna briga u vezi sa Vlahovićem - ugovor.

Srpskom napadaču ističe ugovor, već godinu dana govori se o ostanku Vlahovića u Juventusu, ali neki od uslova ne odgovaraju italijanskom velikanu. Da bi Vlahović ostao u Juventusu moraće da pristane na manju platu. Italijanski mediji tvrde da se pregovorima priključio i Dušanov otac Miloš, koji je u kontaktu sa Juventusom.

"Vlahovićev ugovor ističe u junu, ali je srećan u Juventusu i uživa poštovanje trenera", piše Gazeta. Vlahović je uvjerio Juventus da još nije postigao dogovor sa drugim klubovima, poput Barselone, Milana i Bajerna, koji su zainteresovani da angažuju Srbina. Ujedno, "stara dama" želi da sačuva Srbina, da ojača napad, naročito zbog odlaska Luisa Opendea.

Zapravo, ostanak Dušana Vlahovića u Juventusu zavisi od samog Srbina, javljaju italijanski mediji. "Rukovodioci Juventusa, uvjereni u Spaletijevo poštovanje prema sprskom igraču, spremni su da započnu pregovore, pod uslovom da Dušan prihvati niže cifre od trenutne plate", navodi se. Drugim riječima, na stolu je ugovor od sedam miliona evra, a ne od 12 koliko je predviđeno za sezonu 2025/26.

Pregovodi su i dalje u toku. 

Tagovi

Dušan Vlahović Juventus Serija A

