"Vlahović je među 5 najboljih napadača u Evropi": Italijanska legenda ne ćuti, jasno kaže šta Juventus ima

Poznati italijanski trener Vinćenco Montela tvrdi da je Dušan Vlahović jedan od najboljih napadača u Evropi.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Srpski golgeter Dušan Vlahović čitave sezone veoma je važna tema - zbog čega ne igra? Kada je napokon dobio minute, pokazao je zbog čega je jedan od najplaćenijih u ligi. Potom je stigla povreda i odsustvo sa terena, a sada, kad čekamo povratak, ostaje pitanje hoće li Juventus produžiti ugovor sa bivšim igračem Partizana ili ćemo ga od naredne godine gledati u drugom dresu?

I dok se nagađanja i odgovori nižu, ostaju samo činjenice - Vlahović je jedan od najboljih napadača u Evropi, tvrdi legendarni Vinćenco Montela.

Igra Juventusa izgleda poprilično drugačije zbog izostanka Dušana Vlahovića, "stara dama" trenutno je peta u Seriji A i ima 13 pobjeda, sedam remija i šest poraza. U nokaut fazi Lige šampiona, doživjela je nesvakidašnji i bolan poraz od Galatasaraja 5:2. Da je Vlahović bio dio tima, postoji šansa da bi susret izgledao drugačije, pošto se napadači Juventusa očigledno muče.

Zbog toga je Montela u razgovoru za "Tuttosport" bio potpuno iskren:

"Vlahović je, za mene, na poziciji koju igra među pet najboljih napadača u Evropi. Navikao je na italijanski fudbal i izuzetno je snažan. U Italiji napadači imaju pola sekunde manje da razmisle i da se kreću. Nekome je potrebno manje vremena da se na to prilagodi. Dušanovo odsustvo je presudno", rekao je.

Dušan Vlahović već dugo je van terena. Preciznije, krajem novembra doživio je povredu u meču protiv Kaljarija. Prema posljednjim informacijama, srpski napadač počeo je individualno da trenira, ali nije poznato kada bismo mogli da ga vidimo na terenu - pretpostavlja se da će Vlahović zaigrati sredinom marta.

