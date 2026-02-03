logo
Dušan Vlahović ponovo trenira: Stigle vijesti iz Italije o budućnosti Srbina u Juventusu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović vratio se treninzima

Dušan Vlahović se oporavio od povrede Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Srpski centarfor Dušan Vlahović ponovo trenira i to je dobar znak. Povratak na teren, nakon povrede koja se dogodila krajem novembra, procijenjen je za period od mjesec i po dana, to je ono što je poznato u slučaju Vlahović. Ono što ostaje nejasno jeste da li će reprezentativac Orlova ostati u ekipi "stare dame"?

Jedno od najvećih pitanja ove ekipe je odlazak ili ostanak Dušana Vlahovića. Srpski reprezentativac u posljednjih godinu dana prošao je kroz razne faze u Juventusu - nije dobijao minutažu, tražio je veći ugovor sa Juventusom, potom je na kašičicu dobijao priliku, da bi od dolaska novog trenera u tim napokon dobio minute i pokazao umijeće, a onda se povrijedio.

Činilo se da stvari idu po planu, da je Vlahović taman pronašao mirnu luku i da će produžiti ugovor sa italijanskim velikanom, ali situacija poslije povrede ostaje nejasna. Samo dan nakon zatvaranja zimskog prelaznog roka u Seriji A, Vlahović se ponovo pojavio u trening kampu Juventusa Kontinasi.

Iako je sada na terenu, on trenira odvojeno od glavne grupe, u okviru specijalnog programa za povratak u formu, pod stalnim nadzorom trenera Lućana Spaletija. Stručni štab procenjuje da bi Vlahović mogao da se vrati u redovne treninge kroz otprilike mesec i po, ali osim vesti o eventualnom povratku nema detalja o budućnosti u klubu.

Ugovor Dušana Vlahovića ističe 30. juna i to je dan koji čekaju mnogi klubovi u Evropi. Ponude su se odavno nizale, ali prema navodima Gazete delo Sport, klub još nije zvanično ponudio novi ugovor, ali Vlahović je spreman da razgovara ukoliko tema bude otvorena.

