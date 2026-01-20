Dušan Vlahović neće igrati za Srbiju: Poznato kada se vraća na teren

Srpski fudbaler Dušan Vlahović moraće da sačeka kako bi ponovo zaigrao takmičarski fudbal.

Srpski napadač Dušan Vlahović neće još uvijek na teren. On se povrijedio na utakmici sa Kaljerijem još u novembru i odmah je bilo jasno da ga čeka pauza. Nedavno je podvrgnut hirurškom zahvatu, a prema informacijama iz Italije oporavak će se odužiti.

Iako je bilo najavljeno da se vraća u martu, tamošnji izvori kažu da je sada april izvjesniji. Pošto na njega ne računaju u Juventusu u budućnosti, odluka će biti na Lučanu Spaletiju. Napadači "stare dame" se i te kako muče sa realizacijom ove sezone, a pitanje je da li će Vlahoviću biti ukazana bilo kakva šansa jer mu ugovor ističe u junu.

On će tako Torino napustiti kao slobodan igrač, a prvi favorit za njegov potpis je Barselona. Kako je ranije prenijela "Gazeta", Katalonci su već načinili prvi korak i uspostavili su kontakt sa Dušanovim agentom. Takođe, ono čime bi mogli da dodatno privuku Vlahovića je to što bi mu plata bila vjerovatno ista kao u Torinu - 12 miliona evra.

Navodno je i Bajern Minhen zainteresovan za Vlahovića, ali za sada nije preuzeo konkretne korake, dok je Milan ostao po strani. Nema sumnje da je Barselona najprimamljivija destinacija za srpskog asa, tako da se očekuje da Srbin napusti Juventus gdje je imao neke blistave, ali i loše momente od dolaska iz Fiorentine 2022. godine.

Loše vijesti i za Paunovića

Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće u martu u dve prijateljske utakmice protiv Katara i Saudijske Arabije, u sklopu Festivala fudbala Katar 2026. Selektor Veljko Paunović neće moći da računa na najboljeg igrača, a pitanje je i koliko vremena će Vlahoviću biti potrebno da se vrati u staru formu. Još ga očekuje promjena kluba na ljeto...