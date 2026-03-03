logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oboren dron u Abu Dabiju, teniseri bježali sa terena

Oboren dron u Abu Dabiju, teniseri bježali sa terena

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte nevjerovatnu situaciju u Abu Dabiju gdje je igran meč u toku vazdušne opasnosti, a teniseri su morali da bježe kada su se oglasile sirene.

Oboren dron tokom teniskog meča Izvor: Twitter/@Olly_Tennis_/Screenshot

Teniski meč između Danila Ostapenkova (Belorusija) i Matsuoka Hajate (Japan) prekinut je zbog napada dronova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Kao što je poznato, već danima traju sukobi na Bliskom istoku koji su doveli i do toga da je Iran bio primoran da odgovori, pa je gađao vazduhoplovne baze u Abu Dabiju, kao i u Dubaiju.

Igrači su bili primorani da se evakuišu sa terena na turniru "Fudžaira open" u Abu Dabiju usljed žestokih napada koji su se dogodili u samoj blizini sportskih objekata. Pogledajte kako je to izgledalo:


Ispostavilo se da se alarm aktivirao nakon što je dron presretnut u blizini luke u Fudžairi, pri čemu su ostaci letjelice izazvali požar u zoni naftne industrije. Povodom incidenta oglasila se Kancelarija za medije Fudžaire koja je potvrdila šta se zapravo dogodilo.

"Nadležne službe u Emiratu Fudžaira reagovale su na požar koji je jutros izbio u Naftnoj industrijskoj zoni Fudžaire (FOIZ), a koji je nastao usljed pada krhotina nakon uspješnog presretanja drona od strane sistema protivvazdušne odbrane. Nije bilo povrijeđenih, požar je stavljen pod kontrolu i normalne aktivnosti u tom području su nastavljene", objašnjava se u saopštenju, ali se meč u međuvremenu nije nastavio.

Prije toga je i Danil Medvedev bio "zarobljen" u Dubaiju gdje je osvojio titulu protiv Talona Grikspora, koji mu je predao finale, ali potom nije mogao (još) da otputuje u Indijan Vels na novi turnir.

Avionski saobraćaj se u međuvremenu postepeno vraća u normalu, a pretpostavlja se da će većina "zarobljenih" preći u Oman automobilima, odakle bi krenuli avionima ka Turskoj i Jermeniji. Za sada nema informacija da li će se turnir Fudžaira uopšte nastaviti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Abu Dabi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC