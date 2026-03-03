Oboren dron u Abu Dabiju, teniseri bježali sa terena

Pogledajte nevjerovatnu situaciju u Abu Dabiju gdje je igran meč u toku vazdušne opasnosti, a teniseri su morali da bježe kada su se oglasile sirene.

Izvor: Twitter/@Olly_Tennis_/Screenshot

Teniski meč između Danila Ostapenkova (Belorusija) i Matsuoka Hajate (Japan) prekinut je zbog napada dronova u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Kao što je poznato, već danima traju sukobi na Bliskom istoku koji su doveli i do toga da je Iran bio primoran da odgovori, pa je gađao vazduhoplovne baze u Abu Dabiju, kao i u Dubaiju.

Igrači su bili primorani da se evakuišu sa terena na turniru "Fudžaira open" u Abu Dabiju usljed žestokih napada koji su se dogodili u samoj blizini sportskih objekata. Pogledajte kako je to izgledalo:

Players and officials RAN off the court at the Fujairah Challenger in the UAE after an explosion was heard nearby



pic.twitter.com/WLtRYjVuv7 — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)March 3, 2026



Ispostavilo se da se alarm aktivirao nakon što je dron presretnut u blizini luke u Fudžairi, pri čemu su ostaci letjelice izazvali požar u zoni naftne industrije. Povodom incidenta oglasila se Kancelarija za medije Fudžaire koja je potvrdila šta se zapravo dogodilo.

"Nadležne službe u Emiratu Fudžaira reagovale su na požar koji je jutros izbio u Naftnoj industrijskoj zoni Fudžaire (FOIZ), a koji je nastao usljed pada krhotina nakon uspješnog presretanja drona od strane sistema protivvazdušne odbrane. Nije bilo povrijeđenih, požar je stavljen pod kontrolu i normalne aktivnosti u tom području su nastavljene", objašnjava se u saopštenju, ali se meč u međuvremenu nije nastavio.

Prije toga je i Danil Medvedev bio "zarobljen" u Dubaiju gdje je osvojio titulu protiv Talona Grikspora, koji mu je predao finale, ali potom nije mogao (još) da otputuje u Indijan Vels na novi turnir.

Avionski saobraćaj se u međuvremenu postepeno vraća u normalu, a pretpostavlja se da će većina "zarobljenih" preći u Oman automobilima, odakle bi krenuli avionima ka Turskoj i Jermeniji. Za sada nema informacija da li će se turnir Fudžaira uopšte nastaviti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!