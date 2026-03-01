Danilu Medvedevu presjela titula u Dubaiju: Rus ostao zarobljen u hotelu

Ruski teniser Danil Medvedev ne može da dođe na Indijan Vels zbog toga što je zarobljen u Dubaiju.

Ruski teniser Danil Medvedev zarobljen je u Dubaiju, gradu u Emiratima koji je Iran počeo da bombarduje od subote. Da nije došao do titule u Dubaiju, Medvedev ne bi imao nikakvih problema jer bi uveliko već bio u SAD i spremao se da učestvuje na Indijan Velsu, međutim ovoga puta će mu titula da "presjedne".

Nekada najbolji teniser svijeta osvojio je turnir u Dubaiju pošto mu je finalnu borbu predao Talon Grikspor, s obzirom da Holanđanin nije bio u stanju da igra, a ubrzo poslije toga Iran je napao i natjerao dvojicu tenisera da ostanu u hotelskom smještaju.

"Naravno, situacija je neobična. Vazdušni prostor je zatvoren, niko ne zna kada ćemo moći da poletimo. Nije jasno da li će to dugo trajati ili ne, zato jednostavno čekamo da vidimo šta će se dešavati u narednim satima, danima. Postepeno produžavaju zatvaranje aerodroma", rekao je Danil Medvedev koji se oglasio iz Emirata.

I pored neizvjesne situacije, Medvedev je pokušao da ostane pozitivan koliko može, iako mu sigurno nije svejedno što se našao u centru sukoba: "Koliko god to čudno zvučalo, na terenu sam veoma emotivan, a u životu bi mi, vjerovatno, pomoglo da u nekim trenucima budem emotivniji. Za mene je sve u redu sada. Naravno, dobio sam mnogo poruka od prijatelja i poznanika, svi su zabrinuti. Ali mogu da kažem da je sa mnom sve u redu".

Da li će Medvedev igrati u Indijan Velsu?

Mečevi glavnog žrijeba turnira u američkom Indijan Velsu igraće se od 4. do 15. marta, a za sada je vrlo neizvjesno da li će se Medvedev na vrijeme "izvući" iz Dubaija i stići u SAD.

Bio bi 11. nosilac na žrijebu i vidjećemo da li će ATP nešto preduzeti povodom njegove neobične situacije.

