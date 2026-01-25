"Novače, pazi se": Medvedev upozorava Đokovića - to je mač sa dvije oštrice

Ruski teniser Danil Medvedev osvrnuo se na povlačenje Jakuba Menšika.

Izvor: Australian Open TV/Youtube

Ruski teniser Danil Medvedev ubjedljivo je poražen na Australijan openu od Lernera Tijena sa 6:4, 6:0, 6:3. Na konferenciji za medije je saznao da je najbolji teniser u istoriji Novak Đoković direktno prošao u četvrtfinale jer se Čeh Jakub Menšik povukao zbog povrede.

U pitanju je povreda trbušnih mišića, što je jako nezgodan peh. Novinari su željeli da navuku Medvedeva na "tanak led" pitanjima o Đokoviću, ali nije se dao iskusni Rus.

"Trbušni mišići. Da, to je baš nesrećno. Ovakve stvari se dešavaju. Mislim, Rafa je morao da se povuče sa Vimbldona. Protiv koga je trebalo da igra? O, Novak u četvrtom kolu. Da, nesrećno, to bi bio sjajan meč. Pobijedio ga je u Majamiju. Ovakve stvari se dešavaju", rekao je Medvedev i nastavio:

"Vidio sam ga u svlačionici, nisam imao pojma. Jedino što mogu da kažem je da je to nesrećno za njega. On je jak momak, super mlad, tako da će imati više šansi. Nadam se da ništa previše ozbiljno. Da, on je sjajan igrač, ali nesrećno", ponovio je nekadašnji grend slem šampion.

Uslijedilo je pitanje: Novaku je sada olakšano?

"Da, dešava se, dešava se. Kao što sam rekao, da li se to ikada desilo u finalu? Moglo je. Jednom u istoriji, moglo je. Nikad se ne zna. Dešava se. Ovdje postoje dva načina da se sagleda ova situacija. Sa jedne strane lako ste prošli do četvrtinala, pogotovo što je Menšik jak protivnik, ali sa druge strane ovo može da poremeti ritam jer sada ima tri dana odmora prije vjerovatno jakog protivnika. Ne znam koga ima sljedećeg. Ovakve stvari se dešavaju. Samo treba nastaviti", jasan je bio Medvedev.

Đoković u četvrtfinalu čeka boljeg iz meča Tejlor Fric - Lorenco Muzeti, dok ga u potencijalnom polufinalu vjerovatno čeka Janik Siner.

