Ovako sad izgleda žrijeb Đokovića na Australijan openu

Novak Đoković prošao je direktno u četvrtfinale Australijan opena, sada je jasno i kakav ga žrijeb čeka do samog kraja prvog grend slema sezone.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković dobio je neočekivanu vest i prolaz u četvrtfinale Australijan opena bez pojavljivanja na terenu. To može da bude mač sa dve oštrice za najboljeg igrača svih vremena. Zašto? Zato što nije igrao nijedan meč još od turnira u Atini i potreban mu je ritam mečeva. Međutim, to je samo jedna strana medalje.

Druga je ta da uskoro puni 38 godina i da mu je svaki slobodan dan i te kako dobro došao. Dok se još nije znalo da će Jakub Menšik da se povuče sa turnira Novak je otkazao svoj današnji trening. Na taj način je vjerovatno i najbolje pokazao šta mu je prioritet u ovom trenutku. Odnosno, da želi da čuva energiju za one najvažnije mečeve i samu završnicu.

Pobjedu protiv Botika Van De Zandshulpa upisao je u subotu, a pošto neće igrati u ponedjeljak, sljedeći put će na terenu biti u srijedu. Rival će mu biti bolji iz meča između Tejlora Frica (Amerika) i Lorenca Muzetija (Italija) i igraće se na "Rod Lejver Areni". Velika je vjerovatnoća da će biti u večernjem terminu, odnosno odličnom terminu za ljude na našim prostorima pošto bi trebalo da se igra ujutru. Ali, da sačekamo sa tim, dok se ne objavi raspored.

Novak je dobio prolaz dalje i već sada zna kako izgleda žrijeb i sa kim može da igra do samog kraja Australijan opena. Zna ko mu stoji na putu ka 25. grend slem tituli. Već smo spomenuli da je naredni rival neko od dvojice - Fric ili Muzeti. Kada su u pitanju međusobni okršaji, protiv Amerikanca je igrao 11 puta i ima isto toliko pobjeda, dok je Museti uspio da "ukrade" jedan trijumf u 10 okršaja i to na šljaci u Monte Karlu 2023. godine.

Ako se ne dogodi veliko iznenađenje, rival u polufinalu mogao bi da mu bude Janik Siner. Čovek koji ima pozitivan skor sa Novakom (6-4) i igrač kog Novak nije pobijedio još od finala Završnog mastersa u Torinu 2023. godine, od tada ima pet poraza u nizu. Ko bi mogao da iznenadi Italijana? Teško da će to biti njegov sunarodnik Lućano Darderi koji mu je naredni rival. Ako opravda ulogu favorita čeka pobednika meča između Bena Šeltona (Amerika) i Kaspera Ruda (Norveška). Ko god da dođe od njih dvojice, jasno je ko je favorit...

Kada je u pitanju druga strana žrijeba i potencijalni Novakov rival u finalu, jasno je da je prvi favorit Karlos Alkaraz (Španija). On igra protiv miljenika domaće publike Aleksa de Minora (Australija). Bolji iz tog meča čeka ishod duela Saše Zvereva (Nemačka) i Lernera Tijena (Amerika).

