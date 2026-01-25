"Bio je još nasiliniji, a nije diskvalifikovan": Javila se proslavljena teniserka i osudila potez Novaka Đokovića

Žastin Enan prokomentarisala spornu situaciju sa meča Novaka Đokovića.

Izvor: LUKAS COCH/AAP

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković imao je sreće na meču protiv Botika van de Zandshulpa jer nije pogodio skupljačicu lopti kada je udario lopticu nezadovoljan ishodom poena. Ovo je sve podsjetilo na diskvalifikaciju sa US Opena 2020. godine, a nekadašnja grend slem šampionka Žastin Enan tvrdi da je ovaj njegov potez bio "nasilniji" od onog u Njujorku kada je žestoko sankcionisan.

Đoković je odmah bio svjestan da je pretjerao, izvinio se, a jedina srećna okolnost je bila to što loptica nije pogodila djevojčicu koja je stala blizu terena.

"Još uvijek je ludo poslije onoga što mu se dogodilo na Otvorenom prvenstvu SAD. Odigrao je mnogo mečeva otkako je diskvalifikovan na US Openu 2020. godine, ali to mu je svakako i dalje u pozadini uma", kaže Enan i dodaje:

"Ali istovremeno, kada ste zaokupljeni trenutkom, emocije... Možete osjetiti kako preplavljuju Đokovića. Pokušavao je da to obuzda nekoliko gemova. Izašlo je na vidjelo, i imao je sreće, mnogo sreće u toj situaciji."

Uslijedili su dramatični trenuci na terenu, ali je sve prošlo dobro po Novaka. Ipak, Enan kaže da je ovaj gest Srbina bio nasilniji nego onaj na US Openu.

"Odmah smo vidjeli kako ga sudija gleda i pokušava da razgovara sa njim. Bilo je nemoguće. Đoković nije htio da ga pogleda u tom trenutku. Ne znam čak ni da li mu je Novak odgovorio tokom promjene strana. Ovaj gest je nasilniji nego onaj na US Openu, da", zaključila je slavna teniserka.

Đoković je na konferenciji za medije upitan o konkretnoj situaciji. "Izvinio sam se za to. To je bilo potpuno nepotrebno i dogodilo se u žaru borbe. Imao sam sreće. Žao mi je ako sam prouzrokovao bilo kakav stres njoj ili bilo kome", rekao je Novak na konferenciji za medije.

