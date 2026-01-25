"Tužan sam, htio sam da igram protiv mog idola i najvećeg ikada": Menšik objasnio zašto je morao da preda meč

Jakub Menšik je ponovio još jednom da mu je Novak Đoković idol i da je najveći svih vremena, ali da je morao da se povuče sa Australijan opena.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Novak Đoković prošao je direktno u četvrtfinale Australijan opena. Jakub Menšik mu je predao meč zbog problema sa povredom. Muči se sa povredom mišića abdomena i nije u stanju da izađe na teren i pruži otpor srpskom teniseru.

"Nažalost, ali morao sam da donesem ovakvu odluku. U posljednjih par mečeva situacija se pogoršala i problem je abdominalni mišić sa lijeve strane. Da sam izašao na teren u ponedjeljak vjerovatno bih pogoršao situaciju dosta i ugrozio svoje zdravlje", objasnio je Menšik.

Krivo mu je, želio je da izađe na teren protiv svog mentora i čovjeka koji mu je mnogo pomogao u karijeri. Odigrali su do sada dva meča, a Čeh je odnio pobjedu u finalu Majamija prošle godine.

"Činjenica da je trebalo da igram protiv Novaka na 'Rod Lejver Areni' u osmini finala čini sve ovo još težim. Mnogo sam tužan što neću moći da izađem na teren protiv mog idola i najvećeg svih vremena. Teško mi je. Došao sam u drugu nedjelju grend slema prvi put u karijeri i to je nešto pozitivno za mene. Vratiću se još jači. Sada moram da radim na oporavku", završio je Menšik.

