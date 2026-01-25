logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Tužan sam, htio sam da igram protiv mog idola i najvećeg ikada": Menšik objasnio zašto je morao da preda meč

"Tužan sam, htio sam da igram protiv mog idola i najvećeg ikada": Menšik objasnio zašto je morao da preda meč

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Jakub Menšik je ponovio još jednom da mu je Novak Đoković idol i da je najveći svih vremena, ali da je morao da se povuče sa Australijan opena.

Zašto je Menšik predao meč Đokoviću Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Novak Đoković prošao je direktno u četvrtfinale Australijan opena. Jakub Menšik mu je predao meč zbog problema sa povredom. Muči se sa povredom mišića abdomena i nije u stanju da izađe na teren i pruži otpor srpskom teniseru.

"Nažalost, ali morao sam da donesem ovakvu odluku. U posljednjih par mečeva situacija se pogoršala i problem je abdominalni mišić sa lijeve strane. Da sam izašao na teren u ponedjeljak vjerovatno bih pogoršao situaciju dosta i ugrozio svoje zdravlje", objasnio je Menšik.

Krivo mu je, želio je da izađe na teren protiv svog mentora i čovjeka koji mu je mnogo pomogao u karijeri. Odigrali su do sada dva meča, a Čeh je odnio pobjedu u finalu Majamija prošle godine.

"Činjenica da je trebalo da igram protiv Novaka na 'Rod Lejver Areni' u osmini finala čini sve ovo još težim. Mnogo sam tužan što neću moći da izađem na teren protiv mog idola i najvećeg svih vremena. Teško mi je. Došao sam u drugu nedjelju grend slema prvi put u karijeri i to je nešto pozitivno za mene. Vratiću se još jači. Sada moram da radim na oporavku", završio je Menšik.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Jakub Menšik Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC