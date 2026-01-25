"Kupujem karte za fajnal-for": Novak Đoković bacio u trans navijače Crvene zvezde

Najbolji teniser ikada Novak Đoković pomno prati svoj voljeni klub i vjeruje u podvig u Evroligi.

Najbolji srpski sportista ikada Novak Đoković plasirao se u osminu finala Australijan Opena gdje ga čeka okršaj sa Jakubom Menšikom. Kao veliki navijač Crvene zvezde, Đoković uspijeva da isprati dešavanja iz Evrolige uprkos vremenskoj razlici i obavezama, a njegove riječi iz Melburna će oduševiti sve pristalice crveno-bijelih.

Izabranici Saše Obradovića vezali su pobjede na teškim gostovanjima, pa Novak zajedno sa Delijama ponovo sanja velike snove.

"Kad se probudim ujutru, oblije me znoj dok vidim rezultat i pogledam ‘highlights’, pa gledam poruke mojih drugara Zvezdaša", počeo je Đoković, a prenosi "Sportklub".

Na pitanje ko mu je omiljeni igrač, Novak je kroz smijeh rekao:

"Jaoj, ko mi je omiljeni igrač? Onaj koji odigra najbolje tu utakmicu".

Novak je nada da je ove sezone došlo vrijeme za iskorak, a otkrio je i prepisku sa jednim prijateljem koji razmišlja kao prosječni navijač Crvene zvezde.

"Iskreno, iznenadio sam se. Kao navijač, nisam očekivao da će da vežu tri pobjede u gostima. Malo nam je opao elan poslije nekoliko poraza i sad smo se… Poslao mi je drugar poruku: 'Kreće F4 loženje opet'. Tu smo negdje - u F4 loženju'", kaže Novak i dodaje:

"Ima još mnogo da se igra. Ne dajem sebi za pravo da bilo šta komentarišem stručno, gledam kao navijač. Naravno da se preznojim, mnogo više nego kad igram ja svoj meč, iskreno."

Planira da gleda utakmicu Zvezda - Olimpijakos u Atini gdje mu je trenutna baza. Takođe, već razmišlja o fajnal-foru koji se takođe održava u prestonici Grčke.

"Sada idu neke utakmice kod kuće, ali ima i jedna s Olimpijakosom u gostima - mislim da ću biti u Atini tada… Uh, jedva čekam bratski duel! Nadam se, jedva čekam da izađu karte za F4, ja ih kupujem, pa šta nam Bog da".

Novak se osvrnuo i na veliku pobjedu Partizana nad Hapoelom u Minhenu.

"I Partizan je okrenuo nešto nevjerovatno, to je isto bilo fantastično. Čestitke i njima, nadam se da će malo da se podignu. Napet je taj period od odlaska Željka".

Imao je poruku i za vaterpoliste koji igraju u finalu Evropskog prvenstva protiv Mađara.

"Čestitke vaterpolistima, prije svega, Srbija je u finalu. Ne znam šta bih dodao, oni nas nikada nisu razočarali, uvijek su na vrhuncu i uvijek se bore za zlato. Želim im da pred punom Arenom osvoje zlato protiv Mađara, to je veliki vaterpolo derbi", zaključuje Novak.

