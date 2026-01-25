"Čekam da mi Novak napiše da sam mu savršena partnerka": Sabalenka se pred kamerama obratila Đokoviću

Arina Sabalenka istakla je da još uvijek čeka poruku od Novaka Đokovića i želi da igraju zajedno u miks dublu uskoro.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Arina Sabalenka prošla je u četvrtfinale Australijan opena, čeka meč sa Ivom Jović, a pre toga je napravila šou. Na konferenciji za medije pitali su je da li razmišlja o tome da igra u miks dublu sa Novakom Đokovićem. Kada je to čula, dala je odgovor u svom stilu i nasmijala sve.

"Možda to bude na US openu ove godine. Još uvijek čekam. Jedva me je pitao prošle godine u Njujorku. Još uvijek čekam da mi pošalje dugu poruku i napiše kako bi želio da igra sa mnom, da sam mu savršena partnerka. Čekam takvu poruku, nikad je nisam dobila. Ne znam, možda nećemo igrati", nasmijala se Sabalenka.

Konstatovali su novinari da su pričali sa drugim teniserkama o njoj i da su sve igračice rekle da je nije promijenilo to što je prva na svetu i da se i dalje ponaša isto.

"Ne znam, samo sam svoja. Ne trudim se da radim nešto posebno. Ima mnogo sjajnih ljudi, osjećam se komforno kada sam svoja. Ne mijenjam se u zavisnosti od toga koja sam na rang listi. Šta god da dostignem u životu, trudim se da budem svoja. Prošla sam kroz dosta različitih izazova koji nisu bili laki. Rekla bih i da mi je to pomoglo da ostanem to što jesam", jasna je Sabalenka.

"Ne gubim ja vrijeme na mejlove"

The stats don't lie ‍♀️



The Grand Slam tiebreak queen Aryna Sabalenka has made her 13th consecutive Grand Slam quarterfinal, defeating Mboko 6-1 7-6(1) on RLA.

Želi Arina da postoji ravnopravnost u nagradnom fondu, da se bori za prava igrača, ali da se ne bavi stvarima koje joj oduzimaju vrijeme. Poput odgovaranja na "milion mejlova".

"Imam moj tim koji radi takve stvari. Ne gubim vrijeme tako što satima odgovaram na mejlove i slično. Kada imam priliku onda odem da iskažem svoje mišljenje, ali ne tako što cijeli dan razmjenjujem mejlove. Imamo igrače koji nas predstavljaju, kažem im šta mislim. Tu je i moj tim koji priča u moje ime, tako se borim za te stvari", zaključila je Sabalenka.

