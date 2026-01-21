logo
"Slušajte me sad dobro": Sabalenka brutalno odgovorila Ukrajinki poslije prozivki

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Arina Sabalenka imala je jasan odgovor na pitanja novinara o prozivkama ukrajinske teniserke koja nije birala riječi na konferenciji.

Sabalenka odgovorila Olinkovoj Izvor: Printscreen/YouTube/Australian open

Arina Sabalenka igra sjajno na startu Australijan opena, prošla je u treće kolo tako što je rutinski izašla na kraj sa Kineksinjom Bai Žoućijan - 6:3, 6:1. Na konferenciji za medije bjelorusku teniserku pokušali su da uvuku u haos i pitali je za spornu izjavu ukrajinske teniserke Oleksandre Olinikove koja je isprozivala i nju i ruske i bjeloruske igrače.

"Pričala sam više puta o tome u prošlosti. Želim mir i ako postoji jedna stvar koju bih promijenila, to bi definitivno bilo to", poručila je Sabalenka.

Nisu novinari odustali, pokušali su da je vrate na taj dio oko riječi Ukrajinke to što je direktno nju prozivala zbog Lukašenka.

"Slušajte, ja sam ovdje zbog tenisa. Ovo je teniski turnir. Pričala sam dosta o tome u prošlosti i ne želim ovdje da pričam o politici. Hvala", jasna je bila Sabalenka.

"Možda ću i ja kao Osaka"

Jedno od pitanja za bjelorusku teniserku bilo je o načinu na koji je Naomi Osaka izašla na teren. Momenat koji je mnoge šokirao, ali se Arini sviđa.

"Prelijepo je vidjeti tako nešto, kada možeš da iskažeš svoje modno mišljenje, nema nikakve osude. Neko modu vidi na jedan, neko na drugi način, zato je to toliko lijepo, da možeš da pokažeš svoju ličnost. To što je uradila je nešto što savršeno odgovara njenom karakteru. Voljela bih i ja da mi 'Najk' dozvoli da radim tako nešto, ali neće to biti ove godine. Radimo na nečemu, možda nešto bude u budućnosti. Vidjećemo da smislimo nešto baš kul", završila je Sabalenka.

Tagovi

Tenis Arina Sabalenka

