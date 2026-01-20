Šokantno izdanje Naomi Osake: Ušetala na teren pod bijelim velom, da li je ovo skrivena poruka?

Japanska teniserka Naomi Osaka iznenadila je svojom pojavom sve u Melburnu.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Japanska teniserka Naomi Osaka pojavila se u nesvakidašnjem izdanju u prvom kolu Australijan Opena, gdje za rivalku ima Hrvaticu Antoniju Ružić. Ona je ostavila bez teksta sve na stadionu, ali i komentatore Eurosporta.

Aktuelna 17. igračica planete je poznata kao veliki ljubitelj mode, a ovog puta je nadmašila sama sebe. Ušetala je na teren sa velikim bijelim šeširom preko koga je padao veo, a u ruci je nosila dizajnirani kišobran. Kada je skinula aksesoare, ostala je u bijelim lepršavim pantalonama i dukserici koja je imala karnere.

Ona već dugi niz godina sarađuje sa "Najkijem" i ovaj brend je zbog Osake odlučio da se poigra stilovima. Pogledajte kako je izgledao njen ulazak na teren:

Da li ovo znači da je Osaka želi da vrati popularnost ili da će nastaviti da se krije od svjetla reflektora? Za ovo prvo će joj svakako biti potrebna pomoć medija sa kojima nikada nije bila u najboljim odnosima.

Inače, Naomi Osaka je dvostruka šampionka Australijan Opena, u Melburnu ima veliku bazu navijača i uvijek se nada najvećim dometima. Nekada prva teniserka planete pokušava da se vrati u staru formu nakon što je postala majka u julu 2023. godine.