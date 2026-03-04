logo
Šarunas Jasikevičius napustio Dubai

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus napustio je Dubai.

sarunas jasikevicijus napustio dubai Izvor: X/@keremkolukisa

Poslije nekoliko dana straha da li će uspjeti da se vrati u Istanbul, trener Fenerbahčea Sarunas Jasikevičijus napustio je Dubai. Glavni strateg šampiona Evrolige bezbjedno se sletio u Tursku, letom Frankfurt - Istanbul.

Zbog situacije na Bliskom istoku, Jasikevičijus je ostao zarobljen u Dubaiju. Fenerbahče je potvrdio da radi na bezbjednom povratku trenera, a 3. marta uveče Jasikevičijus je uspio da se vrati u Istanbul.

Trener Fenerbahčea je iskoristio kratku pauzu u Evroligi, zbog FIBA prozora i riješio da odmor provede u Dubaiju. Na istom mjestu su boravili i Armando Bejkot, kao i timski fizioterapeut Haime Capelja, dok je sportski direktor Ugur Ozan Sulak prisustvovao kvalifikacionom turniru za mlade Evrolige.

Bonus video: 

Pogledajte

00:29
Doček Šarunasa Jasikevičijusa
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić
Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

 (MONDO)

