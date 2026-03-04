Šarunas Jasikevičius napustio Dubai

Trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus napustio je Dubai.

Izvor: X/@keremkolukisa

Poslije nekoliko dana straha da li će uspjeti da se vrati u Istanbul, trener Fenerbahčea Sarunas Jasikevičijus napustio je Dubai. Glavni strateg šampiona Evrolige bezbjedno se sletio u Tursku, letom Frankfurt - Istanbul.

Zbog situacije na Bliskom istoku, Jasikevičijus je ostao zarobljen u Dubaiju. Fenerbahče je potvrdio da radi na bezbjednom povratku trenera, a 3. marta uveče Jasikevičijus je uspio da se vrati u Istanbul.

ÖZEL GÖRÜNTÜ | Dubai’de mahsur kalan Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius, Frankfurt - İstanbul seferi ile Türkiye’ye döndü.pic.twitter.com/ekLVfQ7tGD — Kerem Kolukısa (@keremkolukisa)March 3, 2026

Trener Fenerbahčea je iskoristio kratku pauzu u Evroligi, zbog FIBA prozora i riješio da odmor provede u Dubaiju. Na istom mjestu su boravili i Armando Bejkot, kao i timski fizioterapeut Haime Capelja, dok je sportski direktor Ugur Ozan Sulak prisustvovao kvalifikacionom turniru za mlade Evrolige.

