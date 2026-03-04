Karlos Alkaraz želi da sruši rekord Novaka Đokovića: "Ne shvatate koliko je to teško dok ne krenete da jurite"

Trenutno prvi reket svijeta Karlos Alkaraz najavio je velike ambicije u nastavku karijere, pa i obaranje rekorda Novaka Đokovića

Izvor: Screenshot/YouTube/@usopen/@eurosport_tennis

Iako je prošlo svega dva mjeseca od početka sezone, Karlos Alkaraz se ima čime pohvaliti - još nije izgubio meč u 2026, pa zbog toga ima pravo i na velike ambicije. Španac, koji je trenutno prvi reket svijeta, želi da nastavi niz bez poraza, a to mu daje nadu da će oboriti i rekord Novaka Đokovića.

Svjetski broj jedan trenutno je u nizu od 12 pobjeda, nakon što je osvojio Australijan open i potom blistao u Dohi gdje je u finalu pobijedio Artura Filsa. Sad se nalazi u Kaliforniji gdje bi mogao da nastavi niz, ali i pored toga Alkaraz je daleko od obaranja rekorda koji drži najbolji svih vremena - Novak Đoković. Srbin je na početku 2011, zaredom slavio u 41 meču.

Đoković je tada osvojio - Australijan open, Dubai, Indijan Vels, Majami, Serbian open, Madrid i Italijan open, a tačku je stavio na Rolan Garosu. I ne samo da je prvi na listi, već je i drugi u istom plasmanu, pošto je 2020, vezao 26 pobjeda, a Rafael Nadal je treći sa 20 uzastopnih slavlja u mečevima na početku sezone 2022.

Šta je rekao Karlos Alkaraz?

Mladi i uvijek nasmijani Španac bio je iskren o budućim planovima.Dobro je poznato da Novak drži rekord, ali prvi reket svijeta ima jasne ciljeve. Da li će uspjeti da ih ostvari - ostaje da sačekamo... "Naravno, znam da rekord drži Novak sa 41 pobjedom. Reći ću da ne shvatate koliko je to teško dok ne krenete da jurite to, jer kada dođete do, recimo, 12 titula, pomislite 'S***e, treba još četiri ili pet najvećih turnira na svijetu", kroz osmijeh je rekao Španac.

"Tada shvatite i osjetite koliko je to impresivno."

"Veoma sam ponosan na početak godine. Nadam se da će se pobjednički niz nastaviti ili ću pokušati da ga produžim, ali najvažnije mi je da vidim da igram dobar tenis", rekao je Karlos Alkaraz.

"Rekao bih da to sada radim čak i bolje nego ranije"

Nema sumnje da je Alkaraz u mnogo boljoj formi nego ranije, uspio je da osvojio i Australijan open i kako se čini neće dati. A važno je i da je Španac svjestan svoje forme i o njoj otvoreno govori.

Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

"Mislim da na terenu sada još bolje kontrolišem emocije. Rekao bih da je to bio ključ dobrog nivoa tenisa koji sam u posljednje vrijeme pokazivao, jer na terenu jednostavno držim sebe pod kontrolom, a u mirnom stanju mogu da pronađem rješenja i da napredujem", rekao je sedmostruki osvajač Grend slema.

"Kad sam se ljutio ili igrao loše, uspijevao sam da se vratim na pravi put jer sam bio smiren, kontrolisao sebe i svoje emocije i održavao dobar fokus. Rekao bih da to sada radim čak i bolje nego ranije", taključio je Alkaraz.

Bonus video:

Pogledajte 00:55 Novak Đoković tražio tablete za želudac Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)