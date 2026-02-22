logo
Nezaustavljivi Karlos Alkaraz ruši sve pred sobom: Španac prijeti Đokoviću

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Mladi Španac već je nadmašio slavnog Britanca Endija Marija.

Karlos Alkaraz osvojio titulu u Dohi Izvor: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolji teniser na svijetu Karlos Alkaraz osvojio je 26. titulu u karijeri, nakon što je u finalu Dohe savladao Francuza Artura Filsa. To je ujedno njegova deveta titula iz Serije 500 i sa samo 22 godine stigao je Britanca Endija Marija. Sljedeća "meta" je Novak Đoković.

Naime, Španac je sada četvrti na listi tenisera sa najviše turnira iz ove serije gdje se izjednačio sa Marijem. Prvi na ovoj listi je Švajcarac Rodžer Federer sa 16, prati ga Nadal sa 15, dok je Đoković treći sa 14. Ovo je jedan od rijetkih parametara gdje su Španac i Švajcarac nadmašili Đokovića, ali svakako ima još vremena da popravi svoj skor.

Trka za rekord svih rekorda

Prije samo nekoliko godina brojka od 109 titula Džimija Konorsa izgledala je nedostižno, a srpski as Novak Đoković bi mogao da obori ovaj rekord. Prvi cilj mu je dostizanje Rodžera Federera koji je drugi na vječnoj listi sa 103 pehara, a od ovog podviga je trenutno daleko dvije titule.

Mogao bi Novak lako do nove istorije, ali njegov prioritet su i dalje grend slemovi. Ova sezona će definitivno bit prekretnica za njega i biće zanimljivo vidjeti da li će se odlučiti za manje turnire i produžiti karijeru ili se oprostiti u velikom stilu.

