Karlos Alkaraz i Janik Siner dobijaju milione samo da se pojave u Dohi

Nagrade za Alkaraza i Sinera su veće da se pojave na turniru, nego što će pobjednik u Dohi dobiti kao nagradu.

Danas u Dohi (Katar) počinje ATP turnir iz serije 500 na kome će učestvovati Karlos Alkaraz i Janik Siner, a najbolji teniseri svijeta dobili su ogroman novac samo da se pojave. Iako su htjeli dobro da odmore poslije Australijan opena, ponuda je bila previše dobra da bi je ignorisali

Honorar za učešće za njih dvojicu iznosi približno 1,2 miliona dolara (svakom toliko novca), prenosi "Gazeta delo Sport" informacije iz krugova bliskih turniru.

Dvojica najboljih na ATP listi obično zarađuju između 800.000 i milion dolara, ali u Kataru imaju dovoljno novca da ih "dodatno motivišu". U svakom slučaju, riječ je o iznosima znatno većim inače od maksimalne nagrade za rezultat: u Dohi će pobjednik dobiti 529.945 dolara, a finalista tek 285.095.

Među prijavljenim igračima za ovaj turnir su još Danil Medvedev, Andrej Rubljov, Jakub Menšik, Karen Hačanov i Jirži Lehečka, dok se inače Novak Đoković povukao u poslednji čas.

Umjesto toga odlučio je da napravi veću pauzu jer je umoran poslije Melburna, a znamo da je boravio i na ZOI.

