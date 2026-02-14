logo
Ana Ivanović objavila posljednju poruku Tatjani Ječmenici

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Legendarna srpska teniserka oprostila se od Tatjane Ječmenice, bivše selektorke FED kup reprezentacije u kojoj je i ona igrala.

Ana Ivanović se oglasila poslije pogibije Tatjane Ječmenice Izvor: Antonio Ahel / ATAimages / Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Bivša srpska teniserka Ana Ivanović oglasila se povodom pogibije Tatjane Ječmenice, bivše teniserke i selektorke FED kup reprezentacije u kojoj je igrala i Ana. "Počivaj u miru", napisala je nekada najbolja na svijetu na svom Instagram nalogu.

Ječmenica je bila selektorka FED kup reprezentacije Srbije u periodu u kojem je taj tim bio najjači ikad, sa Anom Ivanović i Jelenom Janković u sastavu. Na MONDU ste mogli da čitate o tome koliko je selektorka pokušavala da pomiri Anu i Jelenu i da njihove različite karaktere uklopi tako da iskažu ono u čemu su najbolje.

"Ako treba da nagovaram čas Jelenu, čas Anu..."

Borila se Ječmenica veoma da to uradi, a 2007. je dala i ostavku, kada je bila umorna od ubjeđivanja najboljih igračica da nastupaju za Srbiju. "Ako treba da nagovaram čas Jelenu, čas Anu, a da se one nećkaju, izem ti taj posao", rekla je Tatjana poslije otkaza koji je dala te 2007. godine.

Pokušavala je Ječmenica to i naredne decenije, borila se za što bolji rezultat reprezentacije sve do 2017, kada je otišla poslije poraza od Velike Britanije.

Tatjana Ječmenica poginula je u petak uveče u teškoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Beograda. U toj nesreći njen suprug Darko Jevtić doživio je povrede opasne po život. Nekadašnja teniserka i selektorka ostavila je neizbrisiv trag u srpskom tenisu i sportu uopšte.

Tagovi

Tatjana Ječmenica Tenis Ana Ivanović

