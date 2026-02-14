logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković se oprostio od Tatjane Ječmenice

Novak Đoković se oprostio od Tatjane Ječmenice

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Smrt Tatjane Ječmenice pogodila je i najboljeg srpskog sportistu, Novaka Đokovića.

Novak Đoković se oprostio od Tatjane Ječmenice Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama nakon smrti Tatjane Ječmenice nekadašnje srpske teniserke i selektorke FED kup reprezentacije. Uz njenu fotografiju Novak je ostavio kratku poruku "Počivaj u miru".

Novak je uz te tri riječi stavio i emotikon na kojem su sastavljene ruke, a koji simbolizuje molitvu. Na taj način najbolji srpski sportista oprostio se od nekadašnje teniserke i dugogodišnjeg teniskog trenera. 

Izvor: djokernole/Instagram

Kako je poginula Tatjana Ječmenica?

Nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica izgubila je život nakon udesa koji je imala u okolini Beograda. Navodno, ona je upravljala vozilom u kojem je bio i njen suprug Darko Jevtić, a putnički automobil imao je sudar sa kamionom. Tatjana Ječmenica preminula je na licu mjesta, dok je njen suprug Darko - inače direktor rukometnog kluba Vojvodina - prebačen u bolnicu. Darko Jevtić ima teške tjelesne povrede i nalazi se u indukovanoj komi.

Prema nezvaničnim informacijama, Tatjana Ječmenica je promašila skretanje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc. Tom prilikom je došlo do sudara automobila kojim je upravljala i šlepera koji je nailazio ka njoj, a nakon udesa ta dva vozila poznata sportistkinja je izgubila život.

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC