Novak Đoković se oprostio od Tatjane Ječmenice

Smrt Tatjane Ječmenice pogodila je i najboljeg srpskog sportistu, Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia/AFP/Anna KURTH

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama nakon smrti Tatjane Ječmenice nekadašnje srpske teniserke i selektorke FED kup reprezentacije. Uz njenu fotografiju Novak je ostavio kratku poruku "Počivaj u miru".

Novak je uz te tri riječi stavio i emotikon na kojem su sastavljene ruke, a koji simbolizuje molitvu. Na taj način najbolji srpski sportista oprostio se od nekadašnje teniserke i dugogodišnjeg teniskog trenera.

Izvor: djokernole/Instagram

Kako je poginula Tatjana Ječmenica?

Nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica izgubila je život nakon udesa koji je imala u okolini Beograda. Navodno, ona je upravljala vozilom u kojem je bio i njen suprug Darko Jevtić, a putnički automobil imao je sudar sa kamionom. Tatjana Ječmenica preminula je na licu mjesta, dok je njen suprug Darko - inače direktor rukometnog kluba Vojvodina - prebačen u bolnicu. Darko Jevtić ima teške tjelesne povrede i nalazi se u indukovanoj komi.

Prema nezvaničnim informacijama, Tatjana Ječmenica je promašila skretanje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc. Tom prilikom je došlo do sudara automobila kojim je upravljala i šlepera koji je nailazio ka njoj, a nakon udesa ta dva vozila poznata sportistkinja je izgubila život.