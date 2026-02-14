Poginula Tatjana Ječmenica

Bivša srpska teniserka i selektorka stradala u saobraćajnoj nesreći

Izvor: MN PRESS

Bivša srpska teniserka Tatjana Ječmenica poginula je u saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, objavio je "Blic". Imala je 47 godina i stradala je u sudaru putničkog i teretnog vozila.

U teškoj nesreći je povrede opasne po život zadobio njen suprug Darko Jevtić. U sudaru na obilaznici teniserka je stradala prilikom sudara njenog automobila sa kamionom.

Ko je Tatjana Ječmenica?

Ječmenica je bila aktivna igračica od 1993. do 2005. godine, osvojila je šest titula u ITF konkurenciji i 1996. je bila 72. igračica svijeta. Poslije karijere dva puta je bila selektorka FED kup reprezentacije Srbije.

Ječmenica je rođena u Novom Sadu, a tokom profesionalne karijere dva puta je stizala do 2. kola grend slemova - US Opena 1995. i Rolan Garosa 1996. godine. Takmičila se i u konkurenciji dublova i u njoj ostvarila skor 36-33, sa tri ITF titule.

U toku večeri pojavile su se fotografije sa mjesta teške nesreće u kojoj je stradala Ječmenica: