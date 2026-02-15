logo
Cicipas šokirao priznanjem - otkrio kako su ga Federer i Nadal natjerali da pije!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
Hit priča grčkog tenisera...

Stefanos Cicipas Izvor: Shutterstock

Grčki as Stefanos Cicipas podijelio je anegdotu iz privatnog života koja je mnoge nasmijala. Naime, prvi put je alkohol probao tek sa 21 godinom, i to u društvu dvojice velikana svjetskog tenisa, Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

Kako je otkrio tokom gostovanja u podkastu "What's the Call", upravo su ga Nadal i Federer "nagovorili" da napravi taj korak. Sve se dogodilo 2019. godine na Lejver kupu u Ženevi, u večeri koju Cicipas i danas pamti sa osmijehom.

"Prvi put sam se napio sa Rafom i Rodžerom. To je bio prvi put da sam u životu pio alkohol. Nisam mogao da poželim bolje društvo", priznao je Cicipas.

Grk je dodatno nasmijao javnost priznanjem da te večeri nije imao predstavu ni šta da naruči.

"Nisam imao pojma šta da uzmem, nikada ranije nisam pio. A Rodžer mi kaže: ‘Hajde, moraš nešto da popiješ.’ Pomislio sam – ako Rodžer tako kaže, onda moram", ispričao je kroz osmijeh grčki as.

Atmosfera te večeri, kako je ispričao Cicipas, bila je potpuno opuštena, ispunjena šalom i smijehom.

"To je bila jedna od onih noći koje te podsjete koliko tenis može biti i timski sport. Fonjini je bi najzanimljiviji, igrao sam na stolu sa Dominikom Timom. Bila je to jedna od nezaboravnih noći, te sedmice smo bili saigrači, a ne rivali", zaključio je Cicipas.

Stefanos Cicipas Rafael Nadal Rodžer Federer Tenis

