Cicipasa prevarila djevojka usred Australijan opena

Cicipasa prevarila djevojka usred Australijan opena

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Na društvenim mrežama pojavili se dokazi da je Stefanosa Cicipasa prevarila djevojka teniserka.

Cicipasa prevarila djevojka teniserka Kristen Toms Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Grčki teniser Stefanos Cicipas baš nema sreće u ljubavi. Samo što mu je teniserka Paula Badosa "slomila srce" i ostavila ga prošle godine, ni novi pokušaj da uplovi u ljubavnu vezu sa "koleginicom" nije urodio plodom.

Posljednjih mjeseci Cicipas je bio u vezi sa bivšom američkom teniserkom Kristen Toms (28 godina), međutim čini se da to neće još dugo potrajati. Ako već nije došlo do raskida.. Razlog je što su se na društvenim mrežama pojavili dokazi da je Kristen Toms prevarila Cicipasa i to dok Grk igra na Australijan openu. Pogledajte snimke:


Interesantno je da je Cicipas na društvenim mrežama i objavio misterioznu poruku prije nego što će se pojaviti snimci njegove djevojke kako uživa sa drugim momkom u Malibuu, što će reći da je možda znao i prije nego što je isplivalo na Instagramu.


Prije samo nekoliko sedmica Cicipas je javno objavio da je u vezi sa Kristen Toms i podijelili su fotografije sa putovanja u Namibiju, međutim čini se da to nije dugo potrajalo jer se sada pojavio snimak kako bivša teniserka uživa u društvu drugog momka, za kog se još ne zna o kome se radi.

Inače, Kristen Toms je bila teniska senzacija na koledžu, međutim prekinula je karijeru i okrenula se modelingu.

Cicipas inače danas igra svoj meč prvog kola Australijan opena protiv Močizukija iz Japana, a nalazi se inače u dijelu žrijeba u kome je i Novak Đoković i mogli bi potencijalno da se sastanu u četvrtfinalu.

Tagovi

Stefanos Cicipas

