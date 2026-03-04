Preminuo legendarni njemački golman Georg Koh

Branio je u Bundesligi, Cvajti, a jednu sezonu proveo je i na golu zagrebačkog Dinama.

Izvor: firo Sportphoto / AFP / Profimedia

Georg Koh, bivši golman Dinama iz Zagreba i nekolicine drugih klubova, preminuo je u 54. godini nakon borbe protiv veoma opasne bolesti.

On je još tokom 2024. godine otkrio da ima rak pankreasa, koji ga je uzeo pod svoje. Još tada je rekao da je to njegov posljednji intervju jer je znao šta ga čeka.

"Ovo je moj posljednji intervju. Znam da taj dan dolazi", rekao je Koh, dok je na sebi nosio majicu s natpisom "do gorkog kraja".

Georg Koh je branio od 1990. do 2009. godine, a ukupno je odigrao 213 utakmica u Bundesligi i 165 mečeva u Cvajti. Tokom jedne sezone je bio golman i Dinama iz Zagreba, a navijači su ga olako zavoljeli.

Stigao je u Dinamo 2007. godine kao slobodan igrač, a branio je 39 puta, osvojivši prvenstvo Hrvatske i nacionalni Kup.

Napustio je Maksimir odmah na kraju sezone, kada se vratio Tomislav Butina, dok je bio dio ekipe koja je slavila protiv Ajaksa u Amsterdamu sa 3:2.