Cicipasova slaba forma ili emotivni slom? Veliko iznenađenje u Australiji, Grk ispao u drugom kolu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Grčki teniser Stefanos Cicipas završio je takmičenje na Australijan openu.

Cicipas ispao u drugom kolu Australijan opena Izvor: LUKAS COCH/AAP

Grčki teniser Stefanos Cicipas, nekada treći igrač sveta i jedan od najtalentovanijih tenisera u svojoj zemlji, na Australijan openu je pokazao slabiju formu i brzo ispao iz takmičenja. Nekadašnja zvijezda ATP liste sada zauzima 35. poziciju, a od njega je u drugom kolu prvog gred slema u sezoni bio bolji 24. reket svijeta Tomaš Mahač.

Mahač je slavio 3:1 (6:4, 3:6, 7:6, 7:6), u meču koji je trajao tri sata i osam minuta u Melburnu. Mahač je prvi set uzeo brejkom i dobio ga 6:4, dok je Cicipas brzo uzvratio u drugom setu i rezultatom 6:3 izjednačio stanje na 1:1, pa je susret mogao da krene "od nule".

U trećem i četvrtom setu vođena je prava rovovska borba, ali je Čeh bio strpljiviji u taj-brejkovima i u oba seta izašao kao pobjednik. Naravno, dešavanja vezana za Cicipasa pomno su praćena naročito zbog nedavne afere koja je zadesila Grka. Djevojka koju je nedavno predstavio javnosti Kristen Toms prevarila ga je, a informacije su brzo procurile u javnost, te je Grk postao glavna tema dešavanja u Australiji.

Kad je u pitanju Čej, u narednom kolu Tomaš Mahač će se sastati sa Italijanom Lorencom Muzetijem, koji je u drugom kolu savladao zemljaka Lorenca Sonega. Trenutno, Mahač je u seriji od sedam uzastopnih pobjeda i nastavlja svoj impresivan niz na ATP turu.

