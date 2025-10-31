logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novaku Đokoviću se očistio put do titule: Bivši 3. teniser svijeta odustao od Atine

Novaku Đokoviću se očistio put do titule: Bivši 3. teniser svijeta odustao od Atine

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Važna vijest za Novaka Đokovića pred početak turnira u Atini.

Stefanos Cicipas odustao do turnira u Atini Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković igraće na ATP turniru u Atini koji će narednih dana organizovati njegova porodica, a to će biti idealna prilika da stigne do 101. titule u karijeri. Tokom posljednjih nekoliko dana sa turnira u glavnom gradu Grčke povukli su se gotovo svi teniseri koji su važili za favorite.

Nakon što su odluku da preskoče Atinu donijeli Jirži Lehečka, Jakub Menšik i Žoao Fonseka, isto je uradio i Stefanos Cicipas, svojevremeno treći reket planete. Košmarnu sezonu Cicipas privodi kraju povlačenjem sa turnira u rodnoj zemlji, iako bi pred svojim navijačima možda imao priliku da odigra dobar turnir i popravi utisak koji je ostavljao tokom posljednjih mjeseci.

Stefanosa Cicipasa će u glavnom žrijebu Atine zamijeniti Laslo Đere, a odustajanje nekoliko zvučnih igrača značajno će učestvovati na žreb. Jasno je da će Novak Đoković biti prvi nosilac i prvi favorit za titulu, a najveći konkurent za osvajanje pehara mogao bi da mu bude ruski teniser Karen Hačanov.

Turnir u Atini mogao bi da bude posljednji u 2025. godini za Novaka Đokovića. Srpski teniser obezbijedio je plasman na Završni masters koji se igra u Torinu, ali... Tako je bilo i prošle sezone, pa je Đoković odlučio da propusti turnir na kojem igraju osmorica najboljih tenisera u sezoni. Da li će igrati ove godine, još nije poznato.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tenis Novak Đoković Atina Stefanos Cicipas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC