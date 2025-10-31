Novaku Đokoviću se očistio put do titule: Bivši 3. teniser svijeta odustao od Atine

Važna vijest za Novaka Đokovića pred početak turnira u Atini.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Novak Đoković igraće na ATP turniru u Atini koji će narednih dana organizovati njegova porodica, a to će biti idealna prilika da stigne do 101. titule u karijeri. Tokom posljednjih nekoliko dana sa turnira u glavnom gradu Grčke povukli su se gotovo svi teniseri koji su važili za favorite.

Nakon što su odluku da preskoče Atinu donijeli Jirži Lehečka, Jakub Menšik i Žoao Fonseka, isto je uradio i Stefanos Cicipas, svojevremeno treći reket planete. Košmarnu sezonu Cicipas privodi kraju povlačenjem sa turnira u rodnoj zemlji, iako bi pred svojim navijačima možda imao priliku da odigra dobar turnir i popravi utisak koji je ostavljao tokom posljednjih mjeseci.

Stefanosa Cicipasa će u glavnom žrijebu Atine zamijeniti Laslo Đere, a odustajanje nekoliko zvučnih igrača značajno će učestvovati na žreb. Jasno je da će Novak Đoković biti prvi nosilac i prvi favorit za titulu, a najveći konkurent za osvajanje pehara mogao bi da mu bude ruski teniser Karen Hačanov.

Turnir u Atini mogao bi da bude posljednji u 2025. godini za Novaka Đokovića. Srpski teniser obezbijedio je plasman na Završni masters koji se igra u Torinu, ali... Tako je bilo i prošle sezone, pa je Đoković odlučio da propusti turnir na kojem igraju osmorica najboljih tenisera u sezoni. Da li će igrati ove godine, još nije poznato.