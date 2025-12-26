logo
Potpuni haos pred derbi: Utakmica odložena, Panatinaikos ostao bez pola tima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Košarkaši Panatinaikosa pogođeni jakim virusom gripa.

Grip pokosio ekipu Panatinaikosa Izvor: MN PRESS

KK Panatinaikos primoran je da odloži utakmicu u grčkom prvenstvu protiv Marusija koja je bila zakazana za subotu, pošto je čak osam igrača zaraženo gripom. Određen je novi termin utakmice i biće odigrana u utorak (30.12.) u 18:30.

To nije sve, tri člana stručnog štaba takođe imaju problem sa virusom, a neki od zaraženih imaju teške simptome poput groznice i gušenja.

Vjeruje se da se virus proširio tokom ljeta tima iz Kaunasa u Atinu, gdje su svi članovi bili u neposrednoj blizini. Moguće je da će se pojaviti novi slučajeve jer neke infekcije još nisu razvile simptome.

Panatinaikos očekuje derbi sa Olimpijakosom 2. januara u Evroligi, pa je neizvjesno u kakvom će stanju igrači biti i da li će svi biti spremni za ovaj duel. Atinski "zeleni" su trenutno drugi na tabeli domaćeg prvenstva, dok je Olimpijakos prvi sa pobjedom više. Što se tiče Evrolige, Panatinaikos je treći sa skorom 12-6.

