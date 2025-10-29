logo
Novak Đoković opet navijao na meču Evrolige: Nije igrala Zvezda, ali je cijela hala pjevala o njoj

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Zbog Novaka Đokovića na tribinama navijači Olimpijakosa skandirali su Crvenoj zvezdi.

Novak Đoković na utakmici Olimpijakosa u Atini Izvor: x/@Eurohoopsnet/PRINTSCREEN

Sedmo kolo Evrolige zatvorili su košarkaši Olimpijakosa i Monaka, a na tribinama hale u Pireju našlo se i jedno svjetski poznato ime. srpski teniser Novak Đoković, koji se priprema za nastup na turniru u Atini, posetio je još jednu košarkašku utakmicu i ovog puta dobio ovacije domaće publike.

Za razliku od meča koji su u utorak uveče igrali Panatinaikos i Makabi iz Tel Aviva, kada su ga grčki navijači izviždali zbog ljubavi prema crveno-bijelim timovima, u Pireju je Novak bio među svojima. Sa tribina se orila pesma koja slavi Crvenu zvezdi i Olimpijakos, a Đoković je u ritmu odgovarao navijačima grčkog tima.

Posjeta košarkaškim mečevima u Atini samo je nastavak Đokovićevog pojavljivanja na mečevima Evrolige, pošto je u kratkom vremenskom roku dva puta bodrio Crvenu zvezdu. Gledao je Zvezdine mečeve protiv Žalgirisa, kada mu je društvo pravio Miloš Teodosić, a zatim i protiv Baskonije kada je bio u društvu Marka Pantelića.

Tada se posebno istakao najbolji teniser svih vremena jer je aktivno učestvovao u veoma dobroj atmosferi koju napravili navijači Zvezde. Skakao je i pjevao, navijao za voljeni klub i pomogao mu da nastavi niz pobjeda koji sada već iznosi pet - jer je tim Saše Obradovića u međuvremenu savladao i Asvel.

