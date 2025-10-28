Novak sa sinom Stefanom gleda meč Evrolige: Ovog puta nije pratio Crvenu zvezdu

Novak Đoković je prošle nedjelje gledao mečeve Crvene zvezde, a sada je pratio meč Panatinaikosa u Evroligi. Sa njim je bio i sin Stefan.

Izvor: Printscreen/Euroleague

Novak Đoković ponovo prati mečeve Evrolige. Samo što ovog puta to nije bila utakmica Crvene zvezde kao prošle nedelje. Najbolji teniser svih vremena ja bio u Atini i tamo je sa sinom Stefanom gledao meč između Panatinaikosa i Makabija.

Za razliku od mečeva kluba koji voli i navija, moglo je da se vidi da Nole mnogo mirnije gleda duel u Grčkoj. Očekivano, kamere su ga odmah usnimile.

From Belgrade to Athens, the of tennis is just like all of us FR#EveryGameMatterspic.twitter.com/ShUQJr6oNP — EuroLeague (@EuroLeague)October 28, 2025

Navijači su se već našalili i da je tamo da bi skautirao Makabi, pošto je tim iz Izraela naredni protivnik Crvene zvezde. Taj meč igraće se u Pioniru u četvrtak (20.05 časova).

Nije čudno što je Novak Đoković sada u Atini. Tamo će igrati na turniru na kom je direktor njegov brat Đorđe (od 2. do 9. novembra) i tamo je prvi nosilac i glavni favorit.

Ovaj meč je samo potvrda toga da se srpski teniser sprema za turnir u Atini, a poslije toga ostaje pitanje da li će učestvovati na Završnom mastersu u Torinu za koji se kvalifikovao.

