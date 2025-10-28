Srđan Đoković objasnio zašto je Novak odbio engleski pasoš: "Kako da odem majci na grob?"

Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, ispričao je prije nekoliko godina Milomiru Mariću zašto njegov sin nijednog trenutka nije razmišljao da prihvati pasoš Engleske.

Poznati srpski novinar Milomir Marić dao je otkaz na televiziji "Happy" sa koje odlazi poslije čak 18 godina. Tokom tog perioda, ugostio je veliki broj javnih ličnosti u svojoj autorskoj emisiji "Ćirilica". Jedno od gostovanja o kojima se najviše pričalo bilo je ono Srđana Đokovića, oca legendarnog tenisera Novaka Đokovića, koji je prije sedam godina otvorio dušu na mnoge teme.

Između ostalog, Srđan Đoković dotakao se i stalne polemike u javnosti - zašto u Engleskoj ne vole njegovog sina? Imao je više nego precizan odgovor, poslije kog su neke stvari svima bile jasnije.

"Neće moj sin biti Englez, Mariću"

Kako kaže Srđan Đoković, sve je to zbog toga što se Đoković pojavio i "srušio" rivalstvo Rodžera Federera i Rafaela Nadala, dok je uticalo i što je odbio pasoš Ujedinjenog Kraljevstva.

Sve se to dešavalo u tinejdžerskim danima Novaka Đokovića dok je njegova porodica borila veliku bitku da mu obezbijedi novac za nastavak karijere, a ruka spasa stizala je sa Ostrva. Sve se posebno "zakuvalo" 2005. godine kada se ova informacija odjednom pojavila u javnosti, međutim Nole je odlučio da ne mijenja papire i da predstavlja Srbiju.

Upitan da prokomentariše da li su Englezi tražili da Novak "bude Englez" i da li je bio u dilemi, Srđan Đoković se samo nasmiješio Milomiru Mariću, pa prvo postavio kontra-pitanje voditelju Happy TV.

"A šta ti misliš Mariću, jesam li bio u dilemi? Ne, naravno da nisam. Kako možeš da prodaš dušu zarad para. Da budemo Englezi? Šta bi to bilo onda... Kako da se pojavim ocu ili kako bi otišao na grob svoje majke, da kažem moja djeca su Englezi. Ili neki drugi, imali smo još ponuda. A kada smo dobili ponudu, mi smo se samo godinu dana prije toga uselili u svoj stan nakon čak 17 godina bivstvovanja po tuđim stanama po Beogradu. Pare ne mogu sve da plate, mogu, ali ne po svaku cijenu. Tako se i moj Novak uvijek ponaša. Ne može da da svoje ime i lik sponzorima koji nisu odraz njega. On se zdravo hrani, ponaša, on je sportista, ne može da reklamira nešto za šta se zalaže. To su samo pare. Mi smo bili sa obje strane, razlika je samo u glavi - i to je to", kazao je Srđan Đoković.

Ko je donio odluku da se odbiju Englezi?

Upitan kako su izgledali razgovori oko dobijanja papira Ujedinjenog Kraljevstva, Srđan je rekao da je zajedno sa suprugom Dijanom pregovarao i sa djecom donio konačnu odluku:

"Htjeli su da upare Mareja i Đokovića da godinama budu prvaci Dejvis kupa, ali Novak je Srbin i rođen je ovdje. Njegova bit je srpska bilo bi iluzorno pričati o tome. Ja im naravno nisam to odmah rekao, rekao sam da ćemo pričati sa djecom kad se vratimo u Beograd", prisjetio se Srđan Đoković.

"Ja sam rekao djeci (Novak je tada imao 19 godina) da imaju šansu da žive tamo i da dobijemo svi papire. Znate kakav je bio njihov odgovor? Nikakav. Ne postoji ta sila da se promijeni ova situacija koja je sada i koja je bila do tada. Mi smo Srbi i ostaćemo Srbi do kraja", zaključio je on priču o potencijalnom "odlasku" Novaka Đokovića u britansko jato, koja je ostala samo pusti san za njih.

Šta je Đoković rekao o pozivu Engleza?

Ova tema nije naročito draga ni Novaku Đokoviću, a posljednji put je o njoj govorio prije nekoliko godina poslije pobjede u prvom kolu Vimbldona protiv malo poznatog Džeka Drejpera, sina političara sa kojim su pregovarali Đokovići prije skoro dvije decenije. ''Moji majka i otac su pregovarali oko državljanstva, ja sam bio iznenađen kada sam čitao o Džekovom ocu. Bio je to kratak razgovor. Roditelji i ja nismo željeli da se preselimo iz Srbije, iako je ekonomski to bilo vrlo privlačno", kazao je Đoković koji svuda ponosno ističe da je iz Srbije.

Podsjetimo, važnu ulogu u ovom "lobiranju Engleza" imao je njegov rival, prijatelj i nekadašnji trener Endi Marej koji ga je mamio tokom "raspada" zajednice Srbije i Crne Gore, ali nije uspio.

"Dobro, u redu, reći ću samo jednu stvar na ovu temu kada to tražite od mene. Ali, ponavljam, rekao sam sve što sam imao tokom Rolan Garosa. I moram da kažem, za mene je ovo najgora stvar o kojoj mogu da pričam jer moram da se fokusiram na turnir na kome učestvujem, jedan od mojih omiljenih i najvažnijih. Ništa se ozbiljno ne dešava između mene i vaše federacije. To je to. Nemam ništa da kažem jer sam jako zbunjen kada sam vidio priču kako dolazim u Britaniju i da je samo pitanje trenutka kada ću postati Britanac. Bio sam iznenađen. To nije istina", rekao je Novak Đoković prije dvije decenije i stavio tačku.

Uostalom, s ponosom ističe da mu je zlato na Olimpijskim igrama za Srbiju najvažniji trofej u karijeri, a znamo da je sve živo osvojio...

