Novogodišnja pres-konferencija u FS BiH: Vico Zeljković, Sergej Barbarez i Emir Spahić se obratili medijima

Šta su na kraju 2025. godine rekli predsjednik FS BiH te selektor i direktor A tima?

Predsjednik FS BiH Vico Zeljković, selektor najjače državne selekcije Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić održali su ovog ponedjeljka u prostorijama FS BiH novogodišnju konferenciju za novinare. U jednočasovnom obraćanju sedmoj sili, dotakli su se brojnih tema, a godinu koja broji posljednje dane obilježio je uspjeh "zmajeva", koji su kroz kvalifikacije izborili martovski baraž za EURO 2026.

"Dobili smo stabilnost i kontinuitet sa selektorom Barbarezom i njegovim timom. Nedvosmisleno je da su opravdali povjerenje i da se stabilno ulazi u narednu godinu. Dugoročni projekat je plasman na EP i sada vidimo da to nisu bile floskule. Svi imamo isti cilj i probaćemo svi da damo doprinos koliko je to moguće. Posebnu pažnju daćemo mlađim selekcijama koje su temelj, bez toga nema dugoročnog uspjeha. Ima dosta novih igrača koji nisu bili u sistemu omladinskih selekcija i to mora da se popravi narednom periodu. Najvažnije je da iz tih selekcija izađe gotov igrač za A tim", rekao je na početku pres-konferencije prvi čovjek bh. fudbala.

U 2025. godini pokrenuta je inicijativa o formiranju Druge lige BiH, koja bi predstavljala takmičarski stepen ispod Premijer lige.

"Nastavićemo u 2026. godini da tražimo model kako bismo zadovoljili sve strane po pitanju formiranja Druge lige. Održali smo niz sastanaka, ima pritisaka, ali ne ne političkih, nego fudbalskih, interesnih. Ne odgovara ovo ni FS FBiH ni FS RS, ali bez ovzira na to, pokušavamo da nađemo model kako bismo dali šansu fudbalu da nastavi da se razvija. Poslije uvođenja Lige 10, mislim da bi bila odlična stvar da se to desi. Prije nego što izađemo sa finalnim rješenjem, treba da imamo odgovore na sva pitanja i izazove. Kad to bude spremno, upoznaćemo medije i javnost."

Nedavno je Darko Čeferin postavljen na funkciju čelnog čovjeka za suđenje na utakmicama u BiH, što je, kaže Zeljković, značajan korak ka popravljanju ovog sektora.

"Taj proces je pokrenut s obzirom na dobre odnose sa UEFA. Ne želimo da skinemo odgovornost sa sebe, već da dodatnim radom unaprijedimo stvari i dobijemo zadovoljstvo javnosti i medija. Bilo je do sada oprečnih stavova, što je sasvim normalno. Mi smo tu da sve te kritike analiziramo i na osnovu toga što bolje djelujemo. Određene stvari već su se pojavile u javnosti. Očekuje se da Čeferin u narednom periodu, najkasnije u maju, izađe sa konkretnim prijedlogom reforme suđenja. Čeferin će biti taj koji delegira, ocjenjuje i vrši analizu. Imaće svoj tim iz organa UEFA koji rade te poslove u drugim savezima. Svi će imati šansu, ali onaj koji pogriješi, biće eliminisan. Grešaka je bilo i biće, nemoguće ih je izbjeći, ali je pitanje jesu li plod greške ili namjere. Znajući mentalitet nas kao naroda, sigurno je da će se svi probati da nađu put u novoj ruti kretanja. Liste su prevelike i gospoda iz UEFA će to sigurno redukovati. Naša A lista ima 27 sudija, to će na kraju ići na 15. Pokušaćemo sa domaćim kadrom, to je namjera gospodina Čeferina i UEFA, samo treba stvarima pristupiti ozbiljnije."

Tokom naredne godine radiće se aktivno i na polju infrastrukture.

"Planirano je 18 novih terena sa vještačkom travom, kao i proširenje trening-centra FS BiH u Zenici. Pored toga imamo u planu i projekat izgradnje nacionalnog stadiona. Na proljeće ili ljeto moramo da imamo potrebnu dokumentaciju kako bi moglo da se razgovara o finansiranju jednog takvog projekta."

Pod vođstvom Sergeja Barbareza, BiH je u kvalifikacionoj grupi za plasman na Mundijal 2026 bila drugoplasirana, a samo 12 minuta ju je dijelilo od direktnog plasmana na SP u SAD, Kanadi i Meksiku.

"Imali smo najbolji ulazak u kvalifikacije, imate najstarijeg strijelca, najmlađeg strijelca u istoriji, cijena nekih igrača skočila je do 400 posto, statistički gledano igrači su pretrčali najviše kilometara... Mnogo je tih malih stvari i veoma sam zadovoljan ovom godinom, u kojoj smo imali šest pobjeda. Bile su ovo najbolje kvalifikacije od onih koje smo igrali kad smo otišli na SP. Preko 20 novih debitanata, to je bila ideja, da pokušamo da sprovedemo neku novu ideju. Vidjeli ste da smo rasli iz meča u meč i da momci imaju želju. Najdraže mi je da ti momci voljni, svi pričaju o nama i žele nam sve najbolje. To su stvari koje mene čine zadovoljnim. Imamo te dvije utakmice, znamo šta bi državi značilo da narodu ponovo podarimo osmijeh. Ljudi su opet sa nama i zato sam ponosan", rekao je Barbarez, nastavivši:

"Ušli smo u taj rizik jer smatramo da je to nešto dobro što će dati rezultat. Za mene su dva ključna momenta - kad dođete na okupljanje, da imate osmijeh na licu i da ste ponosni što ste tu. Uvijek se postavlja pitanje da li želiš ili ne, sa tim sve počinje i završava. Sve se vrti oko tog voljnog momenta."

Gorući problem je situacija sa kapitenom Edinom Džekom, koji ne dobija šansu u Fiorentini, koja ove sezone bilježi loše rezultate i nalazi se na dnu tabele u Seriji A.

"To je jedina stvar o kojoj razmišljam. Edin u 39. godini prvi dolazi na pripreme, brine o sebi, zna šta mu je raditi. U posljednje vrijeme nije igrao, sigurno da razmišljamo o tome šta će se desiti u naredna tri mjeseca ili šest, ako ne bude igrao."

Određen obim posla oko angažmana novih igrača, zajedno sa saradnicima, obavio je direktor reprezentacije Emir Spahić, koji je reagovao na navode Mehmeda Baždarevića u jednom podkastu da "skauting reprezentacije ne postoji" i da su to "priče za malu djecu".

"Pozvao bih ga dođe u Savez i pitam da li je to baš tako. Ne mogu da vjerujem da je to rekao čovjek koji je toliko godina u fubalu, time je uvrijedio sve ljude koji su u ovom poslu", rekao je Spahić.

U javnosti se mnogo spominje situacija oko nekadašnjeg mladog reprezentativca Njemačke Vitalija Janelta, koji treba da dobije sportsko državljanstvo BiH kako bi zaigrao za državni tim.

"Janelt je neko koga želimo i nadam se da će taj slučaj biti dobro završen po nas. Radi se o čovjeku koji svojim kvalitetima može da pomogne državnom timu", istakao je Spahić, koji je stavio tačku na spekulacije oko povratka Anela Ahmedhodžića u bh. tim.

"Problem smo riješili kako smo riješili. Dok smo mi tu, problem je riješen, poslije nas - ne znam. Mislim da sam bio jasan."

