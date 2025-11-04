Vico Zeljković se oglasio zbog afere sa ulaznicama: "Savez nikome nije uskratio pristup"

Predsjednik FS BiH Vico Zeljković se oglasio o ulaznicama za meč BiH - Rumunija.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Bura u bh. sportskoj javnosti pred utakmicu sa Rumunijom 15. novembra na zeničkom "Bilinom polju" zbog problema sa ulaznicama se ne stišava.

Nakon izjava Kenana Magode, Edina Džeke, oglasio se i Emir Spahić koji je takođe prozvao FS BiH zbog odluke da odbije zahtjev navijačkim grupama iz BiH za ulaznice, prije svega "BH Fanatikosima" i "Ljutim Krajišnicima".

Izjavu Spahića pročitajte klikom na objavu:

Povodom informacija koje su se pojavile u medijima u vezi sa distribucijom za ovaj meč oglasio se i predsjednik FS BiH Vico Zeljković.

Saoštenje predsjednika FS BiH prenosimo u cijelosti:

„U vezi sa informacijama koje su se pojavile u javnosti o navijačkim kartama za predstojeću utakmicu protiv Rumunije, želio bih pojasniti nekoliko činjenica.

Savez nije nikome zabranio kupovinu karata. Grupa „BH Fanatikos“ je već kupila 868 karata online za tribinu na kojoj tradicionalno navija, te nije tačno da im je onemogućen pristup ulaznicama.

Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana riješeno je i pitanje koje se odnosilo na grupe „Ljuti Krajišnici“ i „Ljuti Krajišnici 2013“, koje su takođe uspješno kupile svoje ulaznice.

Interesovanje je bilo izuzetno veliko – zaprimljene su hiljade zahtjeva, što je značajno premašilo kapacitet stadiona i objektivno otežalo raspodjelu ulaznica.

Pojavila se i nova grupa „BH Hooligans“, koja je takođe podnijela zahtjev za određeni broj karata i dobila mogućnost kupovine dijela ulaznica. Hoće li oni usaglasiti odnose sa ostalim grupama, to je njihova interna stvar i Savez se u to ne miješa.

Želim posebno naglasiti da „BH Fanatikos“, iako imaju svoje stavove prema Savezu ili meni lično – na šta imaju pravo – nikada nisu bili spriječeni da prisustvuju utakmicama, pa ni ovog puta.

Nažalost, njihovo dosadašnje ponašanje Savezu je prouzrokovalo značajnu finansijsku štetu – plaćene su kazne u iznosu od oko milion KM zbog incidenata na utakmicama. Iako to ne ukida njihovo pravo na kritiku Saveza ili mene lično, činjenice o šteti i odgovornosti su jasne.

Savez je već postavio jasne uslove i sankcije za neprimjereno ponašanje na tribinama. Prvi veći incident ili nered može rezultirati zabranom prisustva navijača na narednim utakmicama, uključujući utakmice koje bi se odigrale pred praznim tribinama.

Nažalost, u medijima se pojavljuju netačne i jednostrane informacije koje stvaraju nepotrebne tenzije. Ko stoji iza takvih spinova i sa kojim ciljem – ne bih komentarisao, ali mogu reći da Savez ostaje otvoren za dijalog sa svim navijačkim grupama.

Naša vrata su uvijek otvorena, ali dijalog mora biti zasnovan na činjenicama, međusobnom uvažavanju i odgovornosti – a ne na neprovjerenim tvrdnjama i medijskim pritiscima“, navodi se u saopštenju.