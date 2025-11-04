Mečevi 14. kola Premijer lige BiH počinju minutom ćutanja

Fudbalski savez BiH odaje počast Mladenu Žižoviću. Mečevi 14. kola Premijer lige BiH, omladinskih i ženskih liga te futsal lige počinju minutom ćutanja.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Mečevi 14. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine, koji su zakazani za 8. i 9. novembar, počeće minutom ćutanja.

Fudbalski savez BiH ovom gestom želi odati počast Mladenu Žižoviću, koji je preminuo tokom utakmice između Mladosti iz Lučana i Radničkog 1923 u Super ligi Srbije.

Žižoviću je pozlilo tokom susreta u kojem je Radnički 1923 gostovao kod Mladosti. Utakmica je prekinuta, a treneru je odmah pružena medicinska pomoć, no, nažalost, potvrđeno je da je preminuo dvadesetak minuta kasnije.

Iz FS BiH su najavili da će minutom ćutanja započeti i susreti omladinskih liga (U-19, U-17, U-15), Premijer ženske lige BiH i PŽL-kadetkinja, kao i Premijer futsal lige za seniore i omladince.

Žižovićev posljednji angažman u Premijer ligi BiH bio je na klupi banjalučkog Borca, sa kojim je ispisao istoriju bh. fudbala.