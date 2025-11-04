logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mladen Žižović dobio grafit na Gradskom stadionu 1

Mladen Žižović dobio grafit na Gradskom stadionu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
1

Bivši trener Borca, koji je preminuo sinoć u 45. godini, dobio je grafit na sjevernoj tribini.

Mladen Žižović dobio grafit na Gradskom stadionu Izvor: Ustupljena fotografija

Mladen Žižović (44) preminuo je sinoć nakon što mu je pozlilo u Lučanima tokom utakmice njegovog Radničkog 1923 i domaće Mladosti.

Bivšem treneru Radnika, tuzlanske Slobode, Zrinjskog i Borca pozlilo je polovinom prvog poluvremena. Samo se srušio na atletsku stazu, hitna pomoć je ubrzo reagovala, ali je rođeni Rogatičanin preminuo na putu do bolnice.

Dan nakon Žižovićeve smrti koja je potresla region, osvanuo je grafit sa Žižovićevim likom na Gradskom stadionu, gdje je ostavio najveći trag u trenerskoj karijeri.

U prošloj takmičarskoj godini, Žižović je sa crveno-plavima izborio osminu finala Konferencijske lige, a u borbi za četvrtfinale ekipu je tek nakon produžetaka zaustavio bečki Rapid.

Izvor: Ustupljena fotografija

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mladen Žižović treneri FK Borac

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hmm

Zasluzio je Mladen i statuu ispred gradskog stadiona, ali umjesto sto ste pozurili za crtanjem, bolje to prepravite jer izgleda ocajno.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC