Mladen Žižović dobio grafit na Gradskom stadionu

Bivši trener Borca, koji je preminuo sinoć u 45. godini, dobio je grafit na sjevernoj tribini.

Mladen Žižović (44) preminuo je sinoć nakon što mu je pozlilo u Lučanima tokom utakmice njegovog Radničkog 1923 i domaće Mladosti.

Bivšem treneru Radnika, tuzlanske Slobode, Zrinjskog i Borca pozlilo je polovinom prvog poluvremena. Samo se srušio na atletsku stazu, hitna pomoć je ubrzo reagovala, ali je rođeni Rogatičanin preminuo na putu do bolnice.

Dan nakon Žižovićeve smrti koja je potresla region, osvanuo je grafit sa Žižovićevim likom na Gradskom stadionu, gdje je ostavio najveći trag u trenerskoj karijeri.

U prošloj takmičarskoj godini, Žižović je sa crveno-plavima izborio osminu finala Konferencijske lige, a u borbi za četvrtfinale ekipu je tek nakon produžetaka zaustavio bečki Rapid.

