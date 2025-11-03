Partizan uputio saučešće porodici Mladena Žižovića: Klub iz Humske se oglasio poslije tragedije

Fudbalski klub Partizan uputio je izraze saučešća povodom smrti Mladena Žižovića.

Izvor: Youtube/printscreen/RTV Kragujevac

Nakon tragične smrti trenera Radničkog iz Kragujevca Mladena Žižovića oglasio se Fudbalski klub Partizan. Crno-bijeli su uputili saučešće porodici, prijateljima i klubu.

"Sa tugom smo primili vijest da je trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović iznenada preminuo. Iskreno saučešće porodici, prijateljima i klubu", piše u saopštenju crno-bijelih.

Sa tugom smo primili vest da je trener Radničkog iz Kragujevca, Mladen Žižović, iznenada preminuo.



Iskreno saučešće porodici, prijateljima i klubu.pic.twitter.com/XmjCPKVgHr — FK Partizan (@FKPartizanBG)November 3, 2025

Mladen Žižović preminuo je u 45. godini nakon što mu je pozlilo na terenu tokom meča Superlige Srbije između Mladosti iz Lučana i Radničkog. Ljekari su reagovali tokom meča, ali nažalost nisu uspjeli da ga spase. Do sada su saučešće porodici i prijateljima izjavili brojni klubovi, fudbaleri, treneri, navijači...

