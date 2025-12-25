Drugi bi ostavili košarku na njegovom mjestu: Bivši Jokićev saigrač razbija u NBA dok nosi ortopedsko pomagalo

Majkl Porter Džunior mora da nosi pomagala na nozi na NBA utakmicama. I uprkos tome, jedan je od najboljih šutera na svijetu.

Bivši saigrač Nikole Jokića Majkl Porter Džunior (27) nosi tokom utakmica NBA lige na nozi medicinsku ortozu, neku vrstu steznika koji se nosi na potkolenici, skočnom zglobu i stopalu. To pomagalo koristi se da spriječi "pad stopala", kada ono "visi" i vuče se pri hodu.

Razlog zašto Porter to nosi ljubitelji košarke dobro znaju, jer je na početku karijere imao velike probleme sa leđima. Ta ortoza kontroliše pokrete, kompenzuje probleme sa nervima i čini kretanje kontrolisanim.

"Mnogima bi ovo završilo karijeru"

Porter je imao toliko velike probleme sa leđim da je bilo dovedeno u pitanje da li će uopšte napraviti karijeru. Čak tri puta bio je podvrgnut operaciji, ali ništa od toga nije ga spriječilo ni zaustavilo da postane jedan od boljih šutera u ligi u trenutku u kojem je sa Denverom 2023. postao prvak NBA.

"Za mnoge je to operacija koja završava karijeru. Ne znam da li je iko igrao poslije takva tri zahvata, posebno kada je prošao kroz to tako mlad kao ja", rekao je Porter 2023. godine.

Ovog leta, on je napustio Denver i prešao u Bruklin Netse, u kojima igra sjajno. Trenutno je 14. strijelac lige sa 25,7 poena po meču, uz 7,3 skokova. Njegov tim je ipak na začelju tabele Istočne konferencije, sa učinkom 9-19.

