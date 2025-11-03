logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nekada riječi postanu suvišne": Klubovi iz BiH se opraštaju od Žižovića

"Nekada riječi postanu suvišne": Klubovi iz BiH se opraštaju od Žižovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Željezničar iz Sarajeva i mnogi drugi klubovi oprostili su se od Mladena Žižovića.

Klubovi iz BiH se opraštaju od Mladena Žižovića Izvor: EPA/BORISLAV ZDRINJA ZIPAPHOTO

Mladen Žižović preminuo je usred utakmice između Mladosti i Radničkog. Nakon tužnog događaja oglasili su se, poslije Borca, i mnogi drugi klubovi iz BiH i poslali posljednji pozdrav bivšem fudbaleru, treneru i rivalu. 

"S tugom i žaljenjem obavještavamo javnost da je u 45. godini preminuo bh. trener i nekadašnji fudbaler Mladen Žižović. FKŽ izražava najiskrenije saučešće porodici Žižović, prijateljima i svim ožalošćenima. Pamtićemo te kao dostojnog sportskog rivala. Počivaj u miru...", stoji u objavi Željezničara iz Sarajeva o Mladenu Žižoviću.

"Nekada riječi postanu suvišne… Ova tužna vijest ostavila nas je potresenima, bez daha i bez odgovora. Sve ono što bismo sada željeli reći - zvuči premalo", stoji u objavi GOŠK-a.

"FK Sloboda izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali našeg bivšeg trenera. Njegov doprinos našem klubu i bh. fudbalu ostaće trajno upamćen", oglasila se ekipa iz Tuzle.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mladen Žižović FK Željezničar FK Sloboda Tuzla NK GOŠK treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC