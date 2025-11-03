Željezničar iz Sarajeva i mnogi drugi klubovi oprostili su se od Mladena Žižovića.
Mladen Žižović preminuo je usred utakmice između Mladosti i Radničkog. Nakon tužnog događaja oglasili su se, poslije Borca, i mnogi drugi klubovi iz BiH i poslali posljednji pozdrav bivšem fudbaleru, treneru i rivalu.
"S tugom i žaljenjem obavještavamo javnost da je u 45. godini preminuo bh. trener i nekadašnji fudbaler Mladen Žižović. FKŽ izražava najiskrenije saučešće porodici Žižović, prijateljima i svim ožalošćenima. Pamtićemo te kao dostojnog sportskog rivala. Počivaj u miru...", stoji u objavi Željezničara iz Sarajeva o Mladenu Žižoviću.
"Nekada riječi postanu suvišne": Klubovi iz BiH se opraštaju od Žižovića
"Nekada riječi postanu suvišne… Ova tužna vijest ostavila nas je potresenima, bez daha i bez odgovora. Sve ono što bismo sada željeli reći - zvuči premalo", stoji u objavi GOŠK-a.
"FK Sloboda izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali našeg bivšeg trenera. Njegov doprinos našem klubu i bh. fudbalu ostaće trajno upamćen", oglasila se ekipa iz Tuzle.
