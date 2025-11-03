"Nekada riječi postanu suvišne": Klubovi iz BiH se opraštaju od Žižovića

Željezničar iz Sarajeva i mnogi drugi klubovi oprostili su se od Mladena Žižovića.

Izvor: EPA/BORISLAV ZDRINJA ZIPAPHOTO

Mladen Žižović preminuo je usred utakmice između Mladosti i Radničkog. Nakon tužnog događaja oglasili su se, poslije Borca, i mnogi drugi klubovi iz BiH i poslali posljednji pozdrav bivšem fudbaleru, treneru i rivalu.

"S tugom i žaljenjem obavještavamo javnost da je u 45. godini preminuo bh. trener i nekadašnji fudbaler Mladen Žižović. FKŽ izražava najiskrenije saučešće porodici Žižović, prijateljima i svim ožalošćenima. Pamtićemo te kao dostojnog sportskog rivala. Počivaj u miru...", stoji u objavi Željezničara iz Sarajeva o Mladenu Žižoviću.

Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia
Izvor: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia
Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

"Nekada riječi postanu suvišne… Ova tužna vijest ostavila nas je potresenima, bez daha i bez odgovora. Sve ono što bismo sada željeli reći - zvuči premalo", stoji u objavi GOŠK-a.

"FK Sloboda izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali našeg bivšeg trenera. Njegov doprinos našem klubu i bh. fudbalu ostaće trajno upamćen", oglasila se ekipa iz Tuzle.

