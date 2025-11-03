Superliga Srbije se oglasila zbog smrti Mladena Žižovića

Trener Radničkog iz Kragujevca preminuo je usred utakmice sa Mladosti u Lučanima.

Trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović preminuo je u 45. godini nakon što mu je pozililo na utakmici protiv Mladosti u Lučanima. Hitno je reagovala ljekarska ekipa, ali nažalost je izgubio najvažniju utakmicu na putu ka bolnici.

Povodom ovog velikog gubitka zvanično se oglasila Superliga kratkim saopštenjem:

"Sa velikom tugom obaveštavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene", stoji u objavi Superlige.

Tremersku karijeru je započeo 2017. godine kada je preuzeo Radnik iz Bijeljine, da bi potom preuzeo Zrinjski iz Mostara. Bio je trener Slobode iz Tuzle, Al Kukuda, Škupija, da bi uslijedio angažman u Borcu iz Banjaluke sa kojim je ostvario veliki uspjeh.

Uspio je da sa Banjalučanima dođe do osmine finala Lige konferencija gdje su eliminisani od Rapida iz Beča. Radnički je preuzeo prije desetak dana, ali nažalost životnu bitku je izgubio na terenu.

