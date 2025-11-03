logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Superliga Srbije se oglasila zbog smrti Mladena Žižovića

Superliga Srbije se oglasila zbog smrti Mladena Žižovića

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Radničkog iz Kragujevca preminuo je usred utakmice sa Mladosti u Lučanima.

Superliga Srbije o smrti Mladena Žižovića Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Trener Radničkog iz Kragujevca Mladen Žižović preminuo je u 45. godini nakon što mu je pozililo na utakmici protiv Mladosti u Lučanima. Hitno je reagovala ljekarska ekipa, ali nažalost je izgubio najvažniju utakmicu na putu ka bolnici.

Povodom ovog velikog gubitka zvanično se oglasila Superliga kratkim saopštenjem:

"Sa velikom tugom obaveštavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene", stoji u objavi Superlige.

Tremersku karijeru je započeo 2017. godine kada je preuzeo Radnik iz Bijeljine, da bi potom preuzeo Zrinjski iz Mostara. Bio je trener Slobode iz Tuzle, Al Kukuda, Škupija, da bi uslijedio angažman u Borcu iz Banjaluke sa kojim je ostvario veliki uspjeh.

Uspio je da sa Banjalučanima dođe do osmine finala Lige konferencija gdje su eliminisani od Rapida iz Beča. Radnički je preuzeo prije desetak dana, ali nažalost životnu bitku je izgubio na terenu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Superliga Srbije treneri FK Radnički 1923 Kragujevac Mladen Žižović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC