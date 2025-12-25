Ubjedljiv poraz crveno-plavih u ABA 2 ligi: Makedoncima bodovi u Boriku

KK Borac Banja Luka je pretrpio bolan poraz u duelu sa skopskim TFT-om.

Izvor: ABA liga 2/KK Borac Wwin

KK Borac Banja Luka uknjižio je drugi uzastopni poraz u ABA 2 ligi, a prvi pred domaćom publikom. Izabranike Marka Šćekića je poslije Zlatibora (85:77) porazio i skopski TFT (62:80) na zatvaranju 5. kola, pa je poslije ovog neuspjeha večerašnji domaćin na 9. mjestu na tabeli. Drugim riječima, van zone koja nakon osam kola vodi u četvrtfinale.

Na odličan način je utakmicu započeo Dušan Makitan. Od prvih 12 poena crveno-plavih, postigao je 10, a u tim trenucima je na semaforu pisalo 12:9. Odlično je, međutim, na drugoj strani odgovorio Džastin Vindel Gordon, koji je u prvom kvartalu upisao deset poena, pa je predvođen njime, skopski tim na prvu dvominutnu pauzu otišao uz prednost od dva poena (16:18).

Sredinom druge četvrtine banjalučki tim je bio u prednosti od tri poena, da bi nakon tajm-auta TFT preuzeo kontrolu i serijom 10:0 otišao na plus od sedam poena (26:33). Poslije zalihe od četiri poena (31:35) na kraju tog dijela igre, mnogo bolje je TFT djelovao od domaće ekipe u trećem periodu. Skopski tim je u posljednjem minutu pretposljednjeg perioda odmakao na 13 poena (43:56), ali je ovu dionicu trojkom sa zvukom sirene zaključio Nikola Šarić.

Rutinski su gosti iz Sjeverne Makedonije odradili završnih 10 minuta. Štaviše, uspjeli su i da uduplaju vođstvo, pa su tako trojkom Viktora Tašovskog pola minuta prije kraja bili na plus 21 (59:80).

Do kraja ligaškog dijela takmičenja, Borac Banja Luka će odigrati još tri meča. Gostovaće Primorju (20. januar) i Vršcu (4. mart) te dočekati Sutjesku (3. februar).

BORAC BANJA LUKA – TFT 62:80

(16:18, 15:17, 15:21, 16:24)

BORAC BANJA LUKA: Zirojević, Stevanović, Dragojević 4, Đurović, Heris 8, Adamović 4, Gavrić 7, Makitan 15, Mirotić 9, Talić 10, Šarić 5, Kovačević.

TFT: Tašovski 15, Ivanov, Stojanoski 2, Vasilevski 3, Somervil 13, Nikolov 4, Knežević, Nuri, Gordon 28, Govens 7, Zafirov, Dejvis 8.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)