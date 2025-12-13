Mladi centar napustio banjalučki Borac i prešao u MZT Skoplje

Mladi košarkaš Borca je dobio odličnu ponudu iz Makedonije i u dogovoru s upravom banjalučkog kluba došlo je do prekida saradnje.
Dušan Tanasković novi je košarkaš MZT-a.
Mladi centar je prošlu sezonu kao pozajmljen igrač Igokee m:tel nastupao za banjalučki Borac sa kojim je osvojio Kup Republike Srpske, igrao finale Lige Bosne I Hercegovine, te dogurao do četvrtfinala ABA 2 lige, gdje je imao prosjek od 14,2 poena i 6,1 skok po meču.
Tanasković (2.08 metara) ponikao je u omladinskoj školi beogradskog Partizana, nakon čega je igrao za srpske prvoligaše Mladost Zemun i Dunav, prenio je portal “Košarka 24”.
Ove sezone je prosječno postizao 13 koševa.
(MONDO)