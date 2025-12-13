logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mladi centar napustio banjalučki Borac i prešao u MZT Skoplje

Mladi centar napustio banjalučki Borac i prešao u MZT Skoplje

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Mladi košarkaš Borca je dobio odličnu ponudu iz Makedonije i u dogovoru s upravom banjalučkog kluba došlo je do prekida saradnje.

Dušan Tanasković prešao u MZT Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Dušan Tanasković novi je košarkaš MZT-a.

Mladi centar je prošlu sezonu kao pozajmljen igrač Igokee m:tel nastupao za banjalučki Borac sa kojim je osvojio Kup Republike Srpske, igrao finale Lige Bosne I Hercegovine, te dogurao do četvrtfinala ABA 2 lige, gdje je imao prosjek od 14,2 poena i 6,1 skok po meču.

Tanasković (2.08 metara) ponikao je u omladinskoj školi beogradskog Partizana, nakon čega je igrao za srpske prvoligaše Mladost Zemun i Dunav, prenio je portal “Košarka 24”.

Ove sezone je prosječno postizao 13 koševa.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Borac MZT

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC