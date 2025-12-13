Mladi centar napustio banjalučki Borac i prešao u MZT Skoplje

Mladi košarkaš Borca je dobio odličnu ponudu iz Makedonije i u dogovoru s upravom banjalučkog kluba došlo je do prekida saradnje.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Dušan Tanasković novi je košarkaš MZT-a.

Mladi centar je prošlu sezonu kao pozajmljen igrač Igokee m:tel nastupao za banjalučki Borac sa kojim je osvojio Kup Republike Srpske, igrao finale Lige Bosne I Hercegovine, te dogurao do četvrtfinala ABA 2 lige, gdje je imao prosjek od 14,2 poena i 6,1 skok po meču.

Tanasković (2.08 metara) ponikao je u omladinskoj školi beogradskog Partizana, nakon čega je igrao za srpske prvoligaše Mladost Zemun i Dunav, prenio je portal “Košarka 24”.

Ove sezone je prosječno postizao 13 koševa.

(MONDO)