"Ovo što mi igramo je sramotno": Trener Denvera kritikovao koja ne liči ni na šta bez Jokića

Oštra izjava trenera Denvera Dejvida Adelmana o zalaganju njegovih igrača protiv Bruklina.

Denver je poražen od Bruklina (127:115) i tako se nastavlja loša serija bez Nikole Jokića. Znamo da će najbolji igrač svijeta sve do kraja januara biti van tima zbog povrede, a kako Denver izgleda bez njega - moraće da se mole da se oporavi što pre jer bi mogli da ugroze i svoje šanse za plej-of.

Iako su se protiv Netsa u tim vratili i Braun i Gordon, Denver je igrao ispod svakog nivoa u odbrani i to je vješto znao da kazni njihov bivši igrač Majkl Porter Džunior koji je želeo da se osveti na ovoj utakmici.

"Naša energija na početku utakmice bila je mlaka, sramotna...", rekao je Adelman koji je retko kada ovako kritikovao svoje igrače:

"Mislim da smo je kasnije malo podigli, ali tada je utakmica već izmakla kontroli. Netsi su počeli da se osećaju dobro. Momci su počeli da pogađaju trojke... Ne možete da uđete u utakmicu s neprofesionalnim pristupom, a mi smo to uradili".

"Sami smo sebe doveli u težak položaj. Ovo je NBA. Svi mogu da se ‘zapale’", rekao je Adelman koji je ovim skrenuo pažnju svima u Nagetsima da moraju da se uozbilje i da ne čekaju Jokića.

Istina, sem njega povrijeđeni su i Džonson i Valančijunas, veliki je to udarac za rotaciju, ali pitanje je do kada ćemo slušati takve izgovore u Koloradu:

"Možemo da imamo sve ove izgovore o tome da se momci tek vraćaju, da je rotacija drugačija, sve te gluposti. Ali suština je da nismo bili spremni da igramo. A kada niste spremni, ovakve stvari se dešavaju", rekao je on.

Denver je inače trenutno četvrti na tabeli Zapada sa skorom 23-12 i ima četiri poraza u poslednjih pet utakmica, što je najgore od svih ekipa koje se bore za plej-of. Da stvar bude gora, već u noći između ponedjeljka i utorka igraju protiv Filadelfije.

