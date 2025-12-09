Borac deklasirao Vojvodinu: Talić, Makitan i Gavrić "zatrpali" Novosađane u Banjaluci!

Košarkaši Borca u trećem međusobnom duelu protiv novosadske Vojvodine upisali prvu pobjedu u derbiju četvrtog kola Druge ABA lige.

Izvor: ABA liga 2/KK Borac Wwin

Poslije dva poraza u duelima sa Vošom, Banjalučani su u utorak uveče zaradili svoju "treću sreću" protiv novosadskog tima u Banjaluci i upisali treću pobjedu ove sezone u Drugoj ABA ligi.

BORAC - VOJVODINA 90:75 (29:21, 16:21, 21:15, 24:18)

Novosađani su bolje ušli u utakmicu u "Boriku" i poveli sa 8:4, da bi potom crveno-plavi napravili seriju 13:0 (17:8), razlika je zatim porasla i na dvocifrenu (25:15), ali je prva četvrtina okončana sa "plus osam" u korist izabranika Marka Šćekića - 29:21.

Održavali su Banjalučani prednost i u drugom kvartalu, prednjačio je odlični Dušan Makitan, koji je bio dvocifren, ali su gosti iz Novog Sada prvenstveno zahvaljujući Demarkusu Stakiju i Milošu Milisavljeviću ipak uspjeli da pred posljednjih 60 sekundi stignu do izjednačenja (39:39).

Izvor: ABA liga 2/KK Borac Wwin

Darko Talić je pogodio trojku za Borac, trećom trojkom na meču uzvratio je Milisavljević, kapiten "lala", da bi prije samog odlaska na odmor, Srđan Gavrić dalekometnim šutom osigurao tri razlike pred kraj poluvremena (45:42).

U trećoj četvrtini se vodila prilično izjednačena borba do posljednjeg minuta kada je Borac ponovo uspio da se odlijepi na osjetniju razliku (66:57), pa se u posljednjih 10 minuta ušlo sa prednošću Banjalučana od "plus devet".

Crveno-plavi su početkom posljednje dionice ponovo vratili dvocifrenu prednost na krilima raspoloženog Talića, ali nisu uspjeli da "prelome" meč s obzirom da je Staki trojkama održavao goste iz Novog Sada u životu.

Izvor: ABA liga 2/KK Borac Wwin

Tada je na scenu stupio Gavrić i sa dvije vezane trojke, ukupno pet, odveo Banjalučane do 17 razlike i praktično riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji u banjalučkom taboru bili su Darko Talić sa 18 poena, devet skokova i sedam asistencija, Makitan je ubacio 17, a Gavrić 16 poena. Pogodak manje zabilježio je Dušan Tanasković, dok su kod Novosađana prva imena bili Staki sa 20 i Milisavljević sa sedam koševa manje.

(MONDO)