Roma 2025. završava sa najviše bodova u Italiji: Aktuelni šampion Napoli i trenutni lider Inter osvojili manje bodova

Da se sezona Serije A igra kalendarski u toku jedne godine, Roma bi bila šampion Italije. Ovako...

Izvor: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Danijele de Rosi vratio se na "Olimpiko", ali povratak na omiljeni stadion nije bio uspješan za nekadašnjeg kapitena i trenera "vučice".

Roma je već u prvom poluvremenu najavila siguran trijumf protiv De Rosijeve Đenove, kada je postigla tri gola (Sule, Kone, Ferguson), a na kraju je stigla do pobjede 3:1 (Ekator postigao utješni gol za goste), kojom je na najbolji mogući način zatvorila veoma uspješnu 2025. godinu.

Na kraju kalendarske godine Roma ima 82 boda, četiri više od trenutnog lidera u prvenstvu Intera, a apet nego što je osvojio aktuelni šampion Napoli. Ipak, neće to mnogo značiti navijačima rimskog kluba koji su prošlu sezonu okončali na petom mjestu, a 2025. godinu zaključuju četvrtoj poziciji.

Kada bi se računali samo bodovi iz 2025, Roma bi bila najbolja u Italiji, što je još jedan pokazatelj koliki je napredak donio Klaudio Ranijeri, koji je angažovan da ugasi požar nakon odlaska Ivana Jurića, a zatim i De Rosija. Poslije njega "sjetvu" bodova nastavio je i aktuelni strateg Đan Pjero Gasperini.

Pružala je Roma ove sezone veoma dobra izdanja, jedno vrijeme bila i prvoplasirana, ali porazi u derbijima, ali i neočekivan gubitak bodova protiv Kaljarija, koštali su je boljeg plasmana na kraju tekuće godine.

Međutim, Gasperinijev tim i dalje je pri vrhu tabele, sa realnim šansama da se bori za najviše pozicije u 2026. godini. Za to će im trebati i pojačanja, prije svega u napadu (želje Raspadori, Zirkze...), što je prioritet kluba u zimskom prelaznom roku.



