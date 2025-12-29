logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Roma 2025. završava sa najviše bodova u Italiji: Aktuelni šampion Napoli i trenutni lider Inter osvojili manje bodova

Roma 2025. završava sa najviše bodova u Italiji: Aktuelni šampion Napoli i trenutni lider Inter osvojili manje bodova

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Da se sezona Serije A igra kalendarski u toku jedne godine, Roma bi bila šampion Italije. Ovako...

Roma, fudbaleri Rome Izvor: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Danijele de Rosi vratio se na "Olimpiko", ali povratak na omiljeni stadion nije bio uspješan za nekadašnjeg kapitena i trenera "vučice".

Roma je već u prvom poluvremenu najavila siguran trijumf protiv De Rosijeve Đenove, kada je postigla tri gola (Sule, Kone, Ferguson), a na kraju je stigla do pobjede 3:1 (Ekator postigao utješni gol za goste), kojom je na najbolji mogući način zatvorila veoma uspješnu 2025. godinu.

Na kraju kalendarske godine Roma ima 82 boda, četiri više od trenutnog lidera u prvenstvu Intera, a apet nego što je osvojio aktuelni šampion Napoli. Ipak, neće to mnogo značiti navijačima rimskog kluba koji su prošlu sezonu okončali na petom mjestu, a 2025. godinu zaključuju četvrtoj poziciji.

Kada bi se računali samo bodovi iz 2025, Roma bi bila najbolja u Italiji, što je još jedan pokazatelj koliki je napredak donio Klaudio Ranijeri, koji je angažovan da ugasi požar nakon odlaska Ivana Jurića, a zatim i De Rosija. Poslije njega "sjetvu" bodova nastavio je i aktuelni strateg Đan Pjero Gasperini.

Pružala je Roma ove sezone veoma dobra izdanja, jedno vrijeme bila i prvoplasirana, ali porazi u derbijima, ali i neočekivan gubitak bodova protiv Kaljarija, koštali su je boljeg plasmana na kraju tekuće godine.

Međutim, Gasperinijev tim i dalje je pri vrhu tabele, sa realnim šansama da se bori za najviše pozicije u 2026. godini. Za to će im trebati i pojačanja, prije svega u napadu (želje Raspadori, Zirkze...), što je prioritet kluba u zimskom prelaznom roku.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Roma Đenova Serija A Danijele De Rosi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC