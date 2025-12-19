Roma na zimu dovodi pojačanja: Stiže ne jedan, nego dva napadača

"Vučica" ima probleme sa realizacijom i zbog toga Đan Pjero Gasperini traži od uprave da angažuje pojačanja tokom zimskog prelaznog roka.

Izvor: ErreRoberto/Shutterstock

Roma želi pojačanja u januaru i plan je da obezbijedi najmanje dva potpisa, ciljajući i Džošuu Zirkzea iz Mančester junajteda i Đakoma Raspadorija iz Atletiko Madrida.

Dobro je poznato da se oko Zirkzea već više od mjesec dana intenzivno radi "u pozadini", a sada je jasno da se aktivnosti ubrzano pojačavaju i kako bi se doveo i italijanski reprezentativac.

Raspadori je do ljeta nastupao u Italiji, a onda je odlučio da se preseli u Španiju. Ipak, u Atletiko Madridu se nije naigrao, pa bi nakon samo desetak utakmica volio da se vrati u Seriju A, gdje je ranije bio član Napolija i Sasuola.

Ideja je sada da se dovedu najmanje dva napadača kako bi se proširio izbor u ofanzivi, jer Romi su potrebna stvarna pojačanja. Paulo Dibala bi mogao da ostane u januaru, ali njegova sudbina je praktično zapečaćena s obzirom na to da mu ugovor ističe na kraju sezone.

Nova pojačanja mogu da utiču i na budućnost Tomaza Baldancija, za koga su zainteresovani Verona i drugi klubovi, dok je Leon Bejli bio neubjedljiv čak i kada nije bio povrijeđen. Stefan el Šaravi je još jedan napadač kome ugovor ulazi u posljednjih nekoliko mjeseci.

Ne treba zaboraviti ni da bi jedan od dvojice sadašnjih centralnih napadača mogao uskoro da ode, pošto Đan Pjero Gasperini pokušava da izvuče maksimum iz Evana Fergusona, čekajući da se Artem Dovbik vrati u punu formu.